"Tesla'nın Berlin Fabrikası, Doğa Katliamı Olacak"

Tesla'nın Almanya'ya kurmayı planladığı "Gigafactory", protestolara neden oldu. İlk kez sokağa inen protestocular, Tesla'nın Berlin yakınlarında kuracağı fabrikanın bölgedeki 740 dönüm ormanı yok edeceğini söylüyorlar.

Son yılların en popüler otomobil üreticilerinden Tesla, özellikle otonom sistemleri ve elektrik motorlu yapılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak şirket, ürettiği araçlar kadar araçlarının üretimi konusunda da ön plana çıkıyor. Çünkü Tesla, araçlarını çoğunlukla "Gigafactory" olarak isimlendirilen ve yüksek teknoloji içeren devasa fabrikalarda üretiyor.

Tesla'nın şu an için üç ayrı büyük fabrikası bulunuyor. Şirketin bir numaralı ismi Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde bir açıklama yaparak dördüncü Gigafactory'nin Almanya'ya kurulacağını duyurdu. Böylelikle şirket, Avrupa pazarına daha kolay bir şekilde açılabilecekti. Ancak şu sıralar Almanya vatandaşları, bu kararı protesto ediyor. Çünkü Tesla'nın Gigafactory'si, 740 dönüm ormanlık araziyi yok edecek.

Tesla'nın Almanya'ya kuracağı Gigafactory, ülkenin başkenti olan Berlin'in 37 kilometre doğusunda yer alıyor. Tesla, fabrikayı tamamladıktan sonra yılda 500 bin araba üretimi yapacağını söylüyor. Ayrıca bölgedeki 12 bin kişiye istihdam sağlanmış olacak ve Tesla, bu fabrikanın kurulmasını fazlasıyla istiyor. 45 milyon dolara mal olacağı ifade edilen fabrika, Almanya vatandaşları tarafındansa bir doğa katliamı olarak nitelendiriliyor.

18 Ocak'ta 250'den fazla protestocu, fabrikanın kurulacağı bölgeye giderek ilk kez gösteri yaptı. Gösterilerde otomobil sektörünün önemli isimlerinden Tesla, bölgedeki içilebilir suyu çalmak ve kirletmekle suçlandı. Aslına bakacak olursak bu suçlama çok da haksız değil çünkü bölgede çalışmalarını sürdüren bir dernek, Tesla'nın saatte 300 metreküpten fazla su tüketeceğini ve bu tüketimin, bölge için büyük bir risk olduğunu açıkladı.

Sorun Tesla'nın fabrika kurması değil, fabrikayı kuracağı yer

Yerel basın, protestocularla röportajlar yaptı ve bu röportajlar, beklenen bir sonucu ortaya koydu. Özellikle de bölgede yaşayan protestocular, Tesla'nın bölgeye kuracağı fabrikadan şikayetçi değillerdi. Hatta bu fabrikaya olumlu bakıyorlardı çünkü daha şimdiden bölgeye çeşitli yatırımlar gelmeye başladı. Ancak bölge halkı, fabrikanın ormanları yok ederek değil, daha müsait bir yere kurulabileceğini ifade ediyor.

Almanya'ya kurulacak Tesla fabrikasının tek riski bununla da sınırlı değil. Bölgeki orman, pek çok türde hayvana da ev sahipliği yapıyor. Üstelik bu bölgede sadece Almanya'da görülen bazı hayvan türleri de var ve uzmanlara göre bu fabrika, bölgedeki bazı hayvan türlerinin neslini yok edebilir. Tesla, yaşanan protesto olaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.