Almanya'da Bir Türk, Sahte Belgeyle Uçağa Binmeye Çalıştı

Almanya'da 42 yaşındaki Türk asıllı bir adamın COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen sahte test sonucuyla Türkiye'ye gelmeye çalıştığı iddia edildi. Adam, havalimanında yakalanarak yaşadığı şehre geri gönderilip karantinaya alındı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir ülkeden başka bir ülkeye ziyaret etmek çok daha zor hale geldi. Pandemi nedeniyle her ülkenin farklı kurallar koyduğu ulaşım alanı, COVID-19'un yayılmasını önlemek için çok önemli kabul ediliyor. Bu sebeple de yeni bir ülkeye geçmeden önce çeşitli testler yaptırıp onay almak gerekiyor.

Almanya'da ortaya atılan son iddia ise ülkemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Almanya'nın Bottrop kentinde ikamet eden Türk asıllı bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen Türkiye'ye gelmek için uçağa binmek istediği iddia edildi. Havalimanında sorun yaşamamak için sahte bir test belgesi hazırlayan kişi ve ailesi, belgenin sahte olduğunun anlaşılmasının ardından uçuş izni alamadı.

Koronavirüse yakalanan adam, sahte belgeyle Türkiye'ye gelmek istedi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Türk asıllı adam, COVID-19 testinin pozitif çıkmış olmasına rağmen testin negatif olduğunu gösteren sahte bir belgeyle Düsseldorf Havalimanı'na gitti. Türkiye'ye gitmek istediği açıklanan adamın belgelerinden şüphelenen polis ekiplerinin yaptıkları araştırmayla adamın aslında koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi.

Annesi vefat ettiği için Türkiye'ye gelmek istediği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre 42 yaşındaki adamın karantina kurallarını ihlal etmesinin sebebinin Türkiye'deki annesinin vefat etmesi olduğu anlaşıldı. Sahte belgeyle geçebileceklerini düşünen adama ve ailesine uçuş izni verilmezken karantinaya alınmaları için yaşadıkları şehre geri gönderildiler. Ayrıca ailenin yasaları çiğnemesinden dolayı ağır bir cezaya çarptırılacakları ifade edildi.