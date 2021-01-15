COVID-19'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2 Milyonu Aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı bugün itibarıyla 2 milyonu aştı. Virüs, bugüne kadar 90 milyondan fazla kişiye bulaşırken bu vakalardan yaklaşık 25 milyonu devam ediyor.

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede dünya geneline yayılarak pandemi hâlini aldı. Çeşitli konular için gerçek zamanlı istatistikler sağlayan web sitesi ‘Worldometer’ verilerine göre 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan virüs, şu ana dek 90 milyondan fazla kişiyi enfekte ederken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyonu aştı.

Web sitesinde yer alan bilgilere göre bugüne dek tespit edilen 93 milyon 883 bin 781 virüs vakasının 69 milyon 42 bin 569'u ölüm (2 milyon 10 bin 108) ya da iyileşmeye (67 milyon 32 bin 461) bağlı olarak kapandı. Öte yandan 24 milyon 729 bin 398'i hafif, 11 bin 814'ü de ağır olmak üzere dünya üzerinde devam eden 24 milyon 841 bin 212 koronavirüs vakası bulunuyor.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke ABD:

Bugüne dek 24 milyona yakın koronavirüs vakası bildiren ABD, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ülke genelinde bugüne dek koronavirüse bağlı 398 bin 979 ölüm bildirildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ilk 5 ülke şu şekilde:

ABD – Vaka Sayısı: 23.902.069 / Vefat Sayısı: 398.979 Brezilya – Vaka Sayısı: 8.328.061 / Vefat Sayısı: 207.183 Hindistan – Vaka Sayısı: 10.541.760 / Vefat Sayısı: 152.086 Meksika – Vaka Sayısı: 1.588.369 / Vefat Sayısı: 137.916 Birleşik Krallık – Vaka Sayısı: 3.316.019 / Vefat Sayısı: 87.295

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre şu ana kadar toplam 2 milyon 373 bin 115 koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu kişilerden 2 milyon 246 bin 047'si virüsü yenip sağlığına geri kavuşurken, 23.664 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.