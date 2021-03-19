Almanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Liyakat Nişanı

Almanya, BioNTech çatısı altında geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile insanlığa umut olan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı takdim etti.

Kurucusu oldukları BioNTech adlı biyoteknoloji şirketi ile ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in iş birliği neticesinde COVID-19’a karşı oldukça etkili bir aşı geliştirmeyi başaran Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Almanya tarafından Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’ye, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla başkent Berlin’de bulunan ve Almanya Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu olan Bellevue Sarayı’nda gerçekleştirilen törende liyakat nişanı takdim edildi.

Tören sırasında konuşma gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şahin ve Türeci hakkında “Geliştirdiğiniz aşı, insanlığa bir hizmettir. Şu anda bu yüzden burada bulunuyoruz. Bu aşı sadece hayat kurtarmıyor, aynı zamanda insanlığın sosyal yaşantısının devamını da kurtarıyor. Sizlerin hikayesi, insanlık için en iyi ilham kaynağı” ifadelerini kullandı.

Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir?

Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin, 2008'de kurdukları biyoteknoloji ve ilaç şirketi BioNTech ile uzun yıllardır kanser konusunda son derece önemli çalışmalara imza atıyordu. Tıp dünyasını yakından tanıyan BioNTech, pandemiyi bile çok daha önce öngörmüş ve çalışmalara erken dönemde başlamıştı. Çin'de ilk vakaların görüldüğü dönemde BioNTech, aşı çalışmaları için kaynak ayırmaya başladı ve aşı duyurusuyla da tüm dünya için bir umut oldu. Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.