Sözcü yazarı Ali Gülen’in derlediği habere göre, merkezi Almanya/Frankfurt’ta bulunan Ziraat Bankası'na (Ziraat Bank International AG), çeşitli kısıtlamalar getirildi ve yüklü miktarda bir para cezası kesildi. Ziraat Bankası’na yönelik olduğu aktarılan cezaların altında birçok neden olduğu kaydedildi.

Sözcü yazarı Ali Gülen’in derlediği habere göre, merkezi Almanya/Frankfurt’ta bulunan Ziraat Bankası'na (Ziraat Bank International AG), Alman çeşitli kısıtlamalar getirildi ve yüklü miktarda bir para cezası kesildi. Mevduat kısıtlaması ile büyük kredi yasağını da kapsayan cezalara olarak yüz milyonlarca Euro'yu bulan yüksek miktardaki kredilerde uyumsuzluk ve mevduat toplamadaki şüphelerin gerekçe gösterildiği kaydedildi.

Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BaFin), Almanya'da 7 şubesi bulunan Ziraat Bankası'na başlattığı denetimlerden sonra sert kararlar aldı. Türkiye'den sırayla gönderilen 4 genel müdürü de reddeden BaFin, bir açıklama yayınladı. Gizlilik kuralları gereği bankanın adı açıklanmadı ancak bu cezaların, bir süre önce BaFin tarafından denetlenen Ziraat Bank International AG'ye verildiği tahmin ediliyor.

Kurul, oldukça ağır kararlara imza attı:

BaFin’in Ziraat Bankası’na yönelik olduğu düşünülen kararlar şöyle:

“Büyük miktarlarda kredi” verme yasağı getirildi.

Yüksek miktarlarda mevduat alma, piyasa üzerinde faiz verme yasağı getirildi.

BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.

Bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.

Gülen, haberinde Ziraat Bankası’na yönelik olduğu aktarılan cezaların altında Türkiye'deki çeşitli şirketlere Almanya'daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya'dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye'deki ‘Varlık barışı’ nedeniyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz şekilde paralar gönderilmesinin yattığını kaydetti.