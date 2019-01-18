Google'ın (daha doğrusu Alphabet'in) alt şirketlerinden biri olan Verily, akıllı kontakt lenslerden glikoz seviyesi takibi yapan monitörlere kadar birçok projenin geliştirilimesinde rol alıyor. Şirket şimdiyse FDA onaylı bir EKG cihazına sahip Study Watch üzerinde çalışıyor.

Verily Study Watch, isminden de anlaşılabileceği üzere, Apple Watch ya da Fitbit'in aksine bir tüketici saati olmak yerine, araştırma programları için veri toplamak adına üretilmiş bir cihaz. 2017'de duyurulan cihaz, elektrokardiyogram (EKG) kaydedebildiği gibi kalp ritmi, elektrodermal aktivite ve atalet hareketlerini ölçebiliyor.

Study Watch'ın ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 510(k) iznini alması, cihazın II. Sınıf Tıbbi Cihaz olarak tanımlanmasını sağlarken, istenildiği zaman EKG özelliğinin kullanılmasına da izin veriyor. Elektrokardiyogramlar kalbin elektriksel aktivitesini ölçerken, olası kalp rahatsızlıkları riskinin teşhis edilmesine yardımcı oluyorlar.

Verily, saat için "FDA onaylı Study Watch, tek kanallı EKG ritimlerini kaydetmeyi, saklamayı, aktarmayı ve görüntülemeyi amaçlayan ve sadece bilinen veya şüphelenilen kalp rahatsızlığı olan yetişkin bireyler üzerinde kullanılan bir araçtır" ifadelerini kullanıyor.

Şirket, cihazın bir haftaya kadar pil ömrü sunmasına izin veren e-ink ekrana sahip olduğunu, işlemcisinin ise haftalar boyunca kaydedilen verilerin şifrelenebilmesini sağlayan güçte olduğunu söylüyor.