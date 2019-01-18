Google ve Fossil Group, 40 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Google Fossil’den gizemli bir teknolojiyi ve bu teknoloji üzerinde çalışan AR-GE ekibinin üyelerini alacak.

Google, giyilebilir teknolojiler pazarında daha fazla söz sahibi olmak ve Apple’a karşı elini güçlendirmek istiyor. Firma bu amaçla Fossil Group ile 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Fossil Group’a ait gizemli bir teknolojinin hakları ve teknolojiyi geliştiren AR-GE ekibi, bundan sonra Google için hizmet verecek. Bunun anlamı ise Google’ın kendi ekibi için donanım tecrübesine sahip üyelerden bir ekip oluşturduğu. Ekibin, Google WearOS platformu için çalışacağı ve muhtemelen yeni bir akıllı saat üreteceği varsayılıyor. Google yıllardır Pixel Watch üzerinde çalışmasına rağmen ortaya bir ürün koymayı henüz başaramadı.

Google’ın WearOS platformunun ürün yönetim müdürü Stacey Burr, anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Burr, Fossil Group teknolojisinin ve takımının Google’a katılmasının, sürekli değişen ve canlılık arayan tüketicilere olan desteğin bir göstergesi olduğunu söylüyor. Burr’a göre bu durum ayrıca akıllı saat yelpazesi sürekli farklılaşan şirketin giyilebilir teknolojilere olan adanmışlığının da bir ispatı.

Burr’a göre Google’ın satın aldığı yeni teknoloji sağlığa odaklanıyor. Fossil bu teknolojinin “henüz piyasada olmayan yeni bir ürün geliştirme” olduğunu söylüyor. Bu teknolojinin kökeni ise Fossil Group’un 2015 yılında satın aldığı Misfit’e dayanıyor. Google bu teknolojinin geliştirilerek daha yüksek fiyattan pazarlanabileceğine inanıyor.

Fossil şu anda Google’ın WearOS konusunda en sıkı işbirliği içinde olduğu firmalardan bir tanesi. Google, Fossil’in yeni teknolojiyi piyasaya sürmesine izin verecek, daha sonra da kendi cihazlarında yaygın hale getirecek. Firma, bu teknolojinin bir noktada “herkesin faydası için tüm sektöre yayılacağını” düşünüyor.

Google hala WearOS’tan vazgeçmemiş gibi görünüyor ve Apple Watch’a meydan okumaya hazırlanıyor.