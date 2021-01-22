Alphabet, 9 yıl önce başlattığı internet balonu projesi Loon'un sona erdirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda projenin sürdürülebilirliğinin kalmamış olması ve maliyetlerin düşürülememiş olması, böyle bir karar alınmasına yol açtı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, bundan yaklaşık 9 yıl önce "Loon" olarak isimlendirdiği bir küresel internet projesi başlatmıştı. Mühendisler, bu proje kapsamında kullandıkları yüksek irtifa balonları ile istenilen lokasyona internet hizmeti vermeyi amaçlıyorlardı. Balonlar, atmosferin stratosfer katmanına yükseliyor, oldukça geniş bir alana internet bağlantısı sunuyordu. Hatta bu teknoloji, dünyanın çeşitli yerlerinde test amacıyla kullanılmaya başlamıştı. Ancak görünen o ki Loon, yolun sonuna geldi.

Alphabet, dün akşam yaptığı bir açıklamayla Loon projesinin fişinin çekildiğini duyurdu. Böylelikle ilk başta milyarlarca insana internet ulaştırmayı amaçlayan proje, rafa kaldırılmış oldu. Alphabet tarafından yapılan açıklamalara göre projenin sürdürülebilirliği kalmadı ve yeni iş ortakları da bulunamayınca, böyle bir karar almak zorunda kalındı. Loon CEO'su Alastair Westgarth, milyarlarca insana internet ulaştırmak için yeni arayışlar içinde olduklarını söyledi.

Loon, Kenya hükümeti ile anlaşmaya varmıştı

Alphabet, Loon projesinden çok umutluydu. Hatta 9 yıllık süreç içerisinde yapılan açıklamalarda, dünyanın her yerindeki telekomünikasyon şirketleri ve hükümetlerle iletişim içinde olunduğu, interneti dünyanın her yerine ulaştırmak için tüm sınırların zorlandığı ifade edilmişti. Hatta Alphabet, konuyla ilgili olarak Kenya hükümeti ile anlaştığını duyurmuş, tüketicileri umutlandırmıştı. Ancak işler, pek de planlandığı gitmemiş gibi görünüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda, projenin sürdürülebilmesi ve maliyetin düşürülebilmesi için çözüm yollarının bulunamadığına değinildi.

Loon projesinin sona ermesinin altında yatan başka bir neden ise Amazon ve SpaceX gibi şirketlerin küresel internet projeleri de yer alıyor gibi görünüyor. Örneğin SpaceX, Starlink olarak isimlendirilen projeyle Dünya'nın çevresini internet sağlayacak uydularla donatıyor. Üstelik şirket, bu konuda da oldukça iyi bir şekilde ilerliyor. Haliyle Alphabet, bu ciddi rakip karşısında hem bekleneni veremedi hem de yeterince ortak bulamadı. Bu da projenin zora girmesine yol açtı. Ancak yapılan açıklamalar, bu projenin son olmayacağını zaten gösteriyor. Ayrıca Alphabet, projeyle ilgilenen yeni yatırımcılara süreçle ilgili destek verileceğini, hatta Loon projesinin detaylarının paylaşılabileceğini söylüyor. Belki farklı bir şirket, Loon'un tüm haklarını satın alarak çalışmaları sürdürebilir. Bunu zaman gösterecek.