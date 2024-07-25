Alpine, Belçika Grand Prix'inde çarşamba günü vizyona giren Deadpool & Wolverine filmine özel bir kaplamayla piste çıkacak.

Formula 1 takımlarından Alpine, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın başrollerinde yer aldığı süper kahraman filmi Deadpool & Wolverine için Belçika GP'de tek seferlik olarak kullanacağı araç kaplamasını tanıttı.

Aslında Alpine takımının bu türden bir kaplama yapması şaşırtıcı değil zira takım hisselerinin %24'ü geçtiğimiz yıl büyük bir yatırımcı grubuna satılmıştı. Bu grubun üyeleri arasında yer alan isimlerden biri de Deadpool karakterini canlandıran ünlü aktör Ryan Reynolds idi.

Kask renkleri de değişecek

Yeni kaplamalarda Deadpool'un kıyafetinden ilham alınarak siyah ve kırmızı renkler ağırlıklı bir tasarım yapılırken, Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakterinin ikonik pençe izleri de kaplamada kendine yer buldu.

Kaplamaya ek olarak Alpine pilotları bu hafta sonu yapılacak olan yarışta özel kasklarla yarışacak. Esteban Ocon'un kaskı Deadpool'un maskesine atıfta bulunacak. Pierre Gasly'nin kaskında ise Wolverine karakterinin sarı ve siyah kostümüne atıfta bulunulacak.

Formula 1 takımları zaman zaman Hollywood ile iş birliği yaparak filmlere özel kaplamalar ile karşımıza çıkıyor. Red Bull da zamanında Superman filmi için özel bir kaplama tasarlamış hatta dönemin pilotları da Superman kostümüne benzer bir tulumla yarışta mücadele etmişti. Bakalım yeni kaplama Alpine takımına bu hafta sonu şans getirecek mi?