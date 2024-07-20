Formula 1 Araçlarında Yapılan Geliştirmeleri Okuyunca Neden Rekor Hızlara Ulaştıklarını Daha İyi Anlayacaksınız!

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Formula 1 araçları, dünyanın en hızlı araçları olarak biliniyor. Normal bir araca göre dış görünüşü ve özellikleri oldukça farklı olan F1 araçları, nasıl böyle hızlı hareket edebiliyorlar?

Hız yarışlarında boy gösteren, tüm dünyanın hızıyla tanıdığı bu araçların aslında bu kadar hızlı olmasının altında çok önemli sebepler yatıyor.

Kendilerine özgü tasarımları, aerodinamik dizaynı ve kullanılan malzemeleriyle onları bu kadar ‘farklı’ yapan neymiş, gelin bakalım.

Formula 1 araçları, yüksek hızlarda maksimum yol tutuşu ve minimum hava direnci sağlamak için aerodinamik olarak tasarlanmıştır.

Bu tasarım, araçların daha kolay hareket etmesini sağlıyor. Kanatçıklar, difüzörler ve diğer aerodinamik bileşenler, hava akışını optimize ederek downforce (aşağıya doğru kuvvet) oluşturuyor, bu da araçların virajlarda daha hızlı hareket etmesine yardımcı oluyor.

Araçların tasarımın baktığımızda ön ve arka tarafında kanatlar bulunuyor. Aslında bir uçak kanadıyla aynı mantıkta çalışan bu kanatlar, uçaklardan farklı olarak aracın pistte daha iyi tutunmasını sağlıyor. İşte bu yüzden de virajları, normal araçlara göre çok hızlı alıyorlar.

Yere basma kuvveti ne kadar çoksa aracın yol tutuşu da o kadar çoktur.

formula 1

Fark ettiğiniz üzere F1 araçları bombeli ve yere çok yakınlardır. Bu da yere uyguladıkları basma kuvvetinin oluşmasını sağlıyor. Yere basma kuvveti arttığında oluşan sürtünme kuvveti, aracın hızlanmasını engeller. İşte araçların arka kanadında bulunan sürtünme azaltma sistemi (DRS) de aracı hızlandıran unsurlardan birisi.

Bir diğer özelliği ise tabii ki güçlü motorları. Formula 1 araçlarında kullanılan motorlar, son derece yüksek performanslıdır. Genellikle bu araçlarda 1,6 litrelik V6 turbo hibrit motorlar kullanılıyor.

Bu motorlar da yaklaşık 1000 beygir gücü üretebiliyor. Motorların yüksek devirlere çıkabilmesi ve enerji geri kazanım sistemleri (ERS) gibi teknolojiler, motorun güçlü olmasını sağlayan önemli unsurlardan birisi.

Gelelim malzemelerine…

Aslında bu araçların malzemeleri, mümkün olduğunca hafif olacak şekilde tasarlanıyor. Karbon fiber gibi hafif ve dayanıklı malzemeler kullanılarak şasi ve diğer bileşenler üretiliyor. Bu da aracın hızlanması ve manevra kabiliyetinin artması anlamına geliyor.

Ayrıca F1 araçlarının süspansiyon sistemleri, yol tutuşunu maksimize edecek şekilde ayarlanmıştır. Yüksek hızlarda stabiliteyi korumak için özel olarak tasarlanmış süspansiyon sistemleri ve lastikler kullanılıyor. Lastikler ise maksimum tutuş ve performans sağlamak için özel bileşenlerle üretilir.

Çok sayıda sensör ve elektrik sistemleriyle donatılmış F1 araçları, sürücüye aracın performansıyla ilgili anlık veriler sağlıyor.

F1

Araç dinamikleri, motor ayarları ve diğer kritik parametreler bu sistemler aracılığıyla sürekli olarak izleniyor ve ayarlanmış oluyor.

İşte tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, F1 araçları; normal bir aracın katbekat üstündeki hızlara ulaşıyor.

Kaynaklar: car&bike, Auto Sport

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