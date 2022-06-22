2023 yılında teslim edilmesi planlanan Altay tankı hakkında bugün önemli bir açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada 'elimizde motor ve transmisyon yok' ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin Milli Tank Üretim Projesi çerçevesinde 2007 yılında çalışmalara başlanan, 2018 yılında da geliştirme, prototip üretimi, test ve seri üretim programlarının temelleri atılan Altay tankı hakkında bugün önemli bir açıklama geldi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TBMM KİT Komisyonu’nda Altay tankının durumundan bahsetti.

Dere, yaptığı açıklamada BMC Power’ın yerli motor ve transmisyon üretimi için çalışmalara başladığını ve devam ettiğini fakat bu çalışmaların henüz sonuçlanmadığını belirtti. Dere, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın da Kore’den güç grubu, motor ve transmisyon almak için uğraştığını ifade etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı’nın açıklaması:

“BMC Power yerli motor ve transmisyon üretimi için çalışmalara başladı, devam ediyor, henüz sonuçlanmadı. Onun haricinde Savunma Sanayii Başkanlığımız Kore'den güç grubu, motor ve transmisyon almak için uğraşıyor. ABD'den de Fırtına obüsü ve tank için bizim çalışmalarımız var. Ama elimizde motor ve transmisyon yok şu an. Dolayısıyla 'tank niye yok?'un cevabı bu.

Bu arada Almanlardan alınan yedek güç gruplarıyla Arifiye'de ikinci nesil Altay tankını yaptık ve testlerini gerçekleştirdik. Ayrıca Fırtına üretimi de devam ediyor. Fabrikaya da 50 milyon dolardan belli miktarda yatırım yapıldı. Fabrikanın ortakları değişmedi, BMC'nin ortakları değişti. Fabrikanın statüsüyle ilgili bir şey yok. Fabrika bizim denetimimizde, 6 Fırtına obüsü bu sene üretildi, teslime hazır vaziyette. Bütün yetenekleri muhafaza edilerek faaliyetlerini sürdürüyor.”

Altay hakkındaki son açıklama: