Milyonlarca kişinin beğenisini toplayan bir bilim kurgu dizisi olan Altered Carbon'un ikinci sezonuna ait yeni bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda yeni sezondan bir sahne yer almazken dizinin yeni sezon yayın tarihiyse 27 Şubat olarak açıklandı.

İlk sezonuyla izleyenleri büyülemeyi başarmış bir bilim kurgu dizisi olan Altered Carbon, ikinci sezon onayını aldığından beri bir süredir sessizliğe gömülmüştü. Uzun bir süredir hakkında pek fazla duyum alamadığımız yapım için Netflix, nihayet bugün yeni bir tanıtım videosu paylaşarak dizinin hayranlarının yüreğine su serpti.

Öncelikle Netflix tarafından yayınlanan bu tanıtım videosunun, dizinin ikinci sezonuna dair herhangi bir sahne içermediğini belirtelim. Bunun yerine video, dizinin 27 Şubat’taki ikinci sezon yayın tarihine işaret ediyor. Yine de dizinin geçtiğimiz yıl paylaşılan ikinci sezon oyuncu kadrosu, gelecek sezonda bizleri nelerin beklediğine dair küçük ipuçları vermişti.

Altered Carbon’un ikinci sezonu, 27 Şubat’ta yayınlanacak:

Yeni sezonda başrole geçecek olan Anthony Mackie, ilk sezonda Joel Kinnaman tarafından canlandırılan Takeshi Kovacs karakterine hayat verecek. Yeni sezonda da hikâyesi Kovacs’ın etrafında dönecek olan Altered Carbon’da diziye yeni katılacak olan bir diğer isimse Renee Elise Goldsberry olacak. ABD kökenli ünlü oyuncuyu ikinci sezonda Quellcrist Falconer rolünde izleyeceğiz.

Altered Carbon’un yeni sezonunda Kovacs, kayıp aşkı Falconer’i bulma umuduyla kendisini bir anda Harlan’ın Dünyası üzerinde çalışırken bulur. Ancak Kovacs, kendi göreviyle bağlantılı olabilecek bir cinayet davasına çekilir. Diziye yeni katılacak olan bir diğer isim Chris Conner (Poe) ise yalanların altındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken Kovacs’ın yanında olacak.

Richard K. Morgan’ın dünyaca ünlü romanından uyarlanan Altered Carbon, hatırlayacağınız üzere günümüzden 300 yıl ileride, insan bilincinin dijital ortama aktarılarak ölümün ortadan kalktığı bir dünyada geçiyordu. Sizce ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, uzun bir aranın ardından gelecek ikinci sezonuyla da aynı etkiyi yaratabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.