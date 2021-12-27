Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi, yatırımcılıkla ilgilenenlerin iştahını kabartacak bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda döviz, altın ya da gümüş gibi emtialardan çok daha hızlı değerlenen bir yatırım aracı tespit edildi.

Yatırımcılık, tarihin her döneminde insanların çok önemsediği sektörlerden bir tanesi oldu. İnsanlar kimi zaman yalnızca enflasyondan korunmak için kimi zamansa daha fazla para kazanmak uğruna yatırımlar yaptılar ve bu durum, günümüzde de hız kesmeden devam ediyor. Şimdi sizlere, yapılan incelemeler sonucunda pek çok emtiadan daha değerli olan bir yatırım aracından bahsedeceğiz. Bu yatırım aracı, LEGO setleri...

LEGO'ları hepimiz biliriz. Minik minik parçaları bir araya getirir, bazen bir ev bazense bir araba yaparız. İşte bu ürünlerin, en azından bazı ülkelerde altın, gümüş ya da döviz gibi yatırım araçlarından çok daha hızlı değerlendirdiği ortaya çıktı. Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi (HSE) bünyesinde yapılan bir araştırma, parasını LEGO'ya yatıranların zengin olmuş olabileceklerini ortaya koydu. Peki nasıl oldu da bir "oyuncak", altından bile daha fazla değerlendi?

Artık üretimi olmayan LEGO setleri, tüm emtialardan daha değerli

Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre LEGO setleri, küresel borsalardan ve ekonomik krizlerden çok az etkilendi. Bunun temel nedeni ise LEGO setlerinin değişken yapısıydı. Öyle ki şirket, bir seti yalnızca birkaç yıl üretiyor ve sonrasında yeni modeller piyasaya sürülüyordu. İşte bu da LEGO'dan para kazanabilmenin önünü açtı. Araştırmanın yazarı Profesör Victoria Dobrynskaya'ya göre artık üretilmeyen bir LEGO setine sahip olan insanlar, bu seti antika ürün, mücevher ya da diğer değerli eşyalar gibi satabiliyorlar.

Yapılan incelemelere göre LEGO setleri, 1987'den 2015 yılına kadar yüzde 11 civarı değerlendi. Aynı dönemde altın, hisse senedi ya da tahviller bile böyle yükselmemişti. Artık üretilmeyen setlerin ikinci el ya da piyasada bulunması neredeyse imkansız olan açılmamış paketlilerine ulaşan uzmanlar, büyük bir setin 8 yıl içerisindeki kazanç oranının yüzde 2.230 olduğunu tespit ettiler. Tüm modellerin bu kadar değer kazanmadığını hatırlatan uzmanlar, özellikle de Tac Mahal, Millennium Falcon ve Imperial Star Destroyer gibi özel tematik setlerin en değerli LEGO setleri haline geldiğinin altını çizdiler.

Bu içerik kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir :)