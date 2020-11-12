Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran 2021'de fırlatılacak Türksat 5B uydusu ile internet hızının 56 Gbps'e çıkacağını ifade etti.

AA’nın Editör Masası programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin internet hızıyla ilgili şaşırtan ve bir o kadar da heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Türksat’ın fırlatmayı planladığı uydularla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak.” ifadelerini kullandı. İnternet hızı GB ile değil, Gbps ile ifade edildiğinden Bakan Karaismailoğlu'nun da "56 gigabayta çıkacak." ifadesiyle aslında "56 Gbps'e çıkacak" demek istediğini söyleyebiliriz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Depremlerde yaşanan iletişim sorunları için BTK ve GSM şirketleriyle iletişim halindeyiz

Bakan Karaismailoğlu mobil iletişim alt yapısıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle deprem gibi afetlerde yaşanacak olası iletişim sorunları ve çözümleriyle ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM şirketleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu GSM altyapısıyla da ilgili ama vatandaşlarımızın bu tür afet durumlarında internet altyapısıyla da haberleşme imkanı var, onları buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Trafiği dağıtmak için farklı alternatiflere yönelmek gerekiyor. Deprem gibi anlarda, anında mobil baz istasyonları ileterek oradaki sıkıntıyı çözüyoruz. Zaten dünyada güçlü olan bir iletişim altyapımız var, onu daha güçlendirmek için gerek uydular gerek altyapı yatırımları olsun hepsine devam ediyoruz. Değişen, gelişen haberleşme altyapısı dijitalleşen dünyada bu yatırımları da bir taraftan yapıyoruz.”

GSM operatörleriyle gerçekleştirdikleri toplantı hakkında da konuşan Karaismailoğlu, “Dünyadaki yeni gelişmeler, onların hazırlıkları, bizim hazırlıklarımız, onlara verdiğimiz görevler konusunda neler yaptıkları, 4,5G'nin geleceği, 5G ile ilgili dünyada neler oluyor, bunların hepsini konuşup istişare ediyoruz. Belli periyotlarla bir araya gelerek değerlendirmelerimizi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.