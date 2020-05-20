Yavuz Ünlü, İki Klasik Otomobili Sıfır Araç Fiyatına Satıyor

Klasik otomobil meraklısı Bursa'da yaşayan Yavuz Ünlü, bakımını çok iyi yaptığı 2 klasik aracını sıfır otomobil fiyatına satıyor.

Çocukluğundan beri klasik otomobillere büyük ilgisi olan Yavuz Ünlü, uzun uğraşlar sonucu çocukluk hayali olan 2 otomobili bulup almayı başardı.

1983 ve 1981 model olan iki aracına gözü gibi bakan Ünlü, bu araçları sıfır otomobil fiyatına satışa sundu. 1981 model olan araç 70 bin TL, 1983 model ise 55 bin TL'den alıcılarını bekliyor. Herkesin hurdaya verdiği bu araçlar, Ünlü tarafından sıfır otomobil fiyatına satılıyor.

Yavuz Ünlü, klasik otomobillere ayrı bir merak duyduğunu belirterek, "Bu marka otomobillere ayrı merakım var bu araçların orijinallerini bulmak çok zor. Benim şu anda 5 klasik otomobilim var. Sahip olduğum bu araçların orijinalini bulmak zor. 1981 model olanından piyasada bulmak neredeyse imkansız. Bu araçların çoğu hurdaya gitti benim araçlarım ise tamamen orijinal. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bu iki aracımı 125 bin liraya satışa çıkarttım. Bu araçlar orijinal olduğu için sıfır otomobil fiyatına satılabiliyor" dedi.