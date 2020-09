Amatör Şekilde Çekilmiş Havaya Sahip 10 Ürkütücü Korku Filmi

2000’li yılların başından bu yana tanınmayan oyuncularla ve büyük tripodlara ve sabitleyicilere ihtiyaç duymadan sadece omuzda taşınan kameralar ile çekilen korku filmleri oldukça revaçta. Found Footage yani Buluntu Film adı verilen bu türde amatör olarak çekilmiş havası veren korku filmi başlıklarını bu içeriğimizde inceliyoruz.

Korku filmi hayranları, 80’ler ve 90’larda oldukça meşhur olan grotesk bedensel korku filmlerinden sıkılmaya başladıkça yapımcılar ve yönetmenler, yeni türlerin arayışına girmiş oldular. 1999 yılında The Blair Witch Project ile başlayan Found Footage yani "Buluntu Film" akımı, amatör hissiyatı veren gerçekçiliği ve “Jumpscare” sahneleriyle, korkuseverlerin çok beğendiği bir tür haline geldi.

Genel olarak sadece omuzda veya elde taşınan tek bir kamera ile çekilen bu filmler, düşük bütçeleri ile çok fazla hasılat etmeye başladı. Böylece Buluntu film akımı korku sinemasının vazgeçilmezi oldu. Gelin hep beraber bu türün en beğenilen korku filmi yapımlarına yakından bakalım.

The Taking of Deborah Logan

Çıkış yılı: 2014

IMDb puanı: 6,0

Yönetmen: Adam Robitel

Oyuncular: Jill Larson, Anne Ramsey, Michelle Ang

The Taking of Deborah Logan, bir belgesel ekibinin; Deborah Logan adlı bir Alzheimer hastasının yaşadığı zorlukları ve hastalığının, hastanın ailesi üzerindeki duygusal etkilerini filme almasını anlatıyor. Tabii ki işler film ekibi için umdukları kadar sakin ve yolunda ilerlemiyor.

Bir süre sonra Deborah Logan’da bir şeylerin ters gittiğinin farkına varan ekip, filmin yarısından sonra bizleri korku dolu bir yolculuğa çıkarıyor. El kamerasının verdiği tekinsizlik hissini, izleyicileri koltuklarından zıplatan sahneler ve görüntüler ile harmanlayan The Taking of Deborah Logan, biz izleyicilere korku dolu dakikalar yaşatıyor.

Grave Encounters

Çıkış yılı: 2011

IMDb puanı: 6,1

Yönetmen: The Vicious Brothers

Oyuncular: Ben Wilkinson, Sean Rogerson, Ashleigh Gryzko

Grave Encounters filminde, hayaletli olduğu düşünülen mekânlara korkusuzca giren ve hayaletleri filme kaydetmeye çalışan bir “Hayalet Avcısı” ekibin hikâyesini izliyoruz. Bu izlenme için yapılan nispeten masum hayalet avının kabus dolu geceye dönüştüğü Grave Encounters, Found Footage türünün en bilinen ve sevilen filmlerinden biri.

Özellikle karanlıkta gece görüş kamerasıyla çekilen sahnelerde gözlerimizi istemsiz kapatmamıza neden olan Grave Encounters, oldukça fazla sayıdaki "jumpscare" sahneleri ve iyi kullanılmış ses efektleri ile karakterlerin yaşadığı çaresizlik hissini direkt olarak biz izleyicilere aktarmayı başarıyor.

The Visit

Çıkış yılı: 2015

IMDb puanı: 6,2

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan

Genel olarak yaşlılık fobisi üzerine kurulu olan The Visit filminde, büyükannesini ve büyükbabasını hiçliğin ortasındaki evlerinde ziyaret eden iki kardeşin hikâyesini izliyoruz. Issız bir dağın ortasındaki evlerinde yaşayan büyükanne ve büyükbabasını ilk defa ziyarete giden bu iki çocuğu ve bizleri korku dolu dakikalar bekliyor.

Bir şeylerin ters gittiğini anlayan ve evden ayrılamayan iki küçük kardeşin çaresizliği, saniye saniye tüylerimizi diken diken ederken, ustaca yerleştirilmiş "jumpscare" sahneleri ile The Visit, bizleri yerlerimizden fırlatmayı başarıyor.

As Above, So Below

Çıkış yılı: 2014

IMDb puanı: 6,2

Yönetmen: John Eric Dowdle

Oyuncular: Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge

As Above, So Below, eğer kapalı alan korkunuz varsa uzak durmanız gereken bir film. Klostrofobinin ön plana çıktığı, Paris’in yeraltı mezarlıklarında geçen As Above, So Below; atmosfer bakımından en çok takdir edilen ve rahatsız edici bulunan Found Footage korku filmi isimlerinden biri.

As Above, So Below, zaten yeterince korkutucu olan yeraltı mezarlıklarına bir de olağanüstü unsurlar ekleyerek, korkutuculuğunu birkaç adım daha öteye taşımayı başarıyor. Sonuna kadar diken üstünde duracağınız bu film, korku filmi hayranıysanız kaçırmamanız gereken bir yapım.

Paranormal Activity

Çıkış yılı: 2007

IMDb puanı: 6,3

Yönetmen: Oren Peli

Oyuncular: Katie Featherston, Micah Sloat, Mark Fredrichs

Buluntu Film sektörünün ticari başarısını tüm dünyanın önüne seren ve bir dönemin bütçe/hasılat endeksine göre en çok hasılat elde eden filmi olan Paranormal Activity, Found Footage türünün bu kadar popüler hâle gelmesine neden olan filmlerden biri. Her ne kadar bir dönem arda arda çıkan filmler ile serinin kalitesi düşse de ilk film Paranormal Activity, korku filmi dünyasında özel bir yere sahip.

Bizleri bilinmeyenden korkutan ve alttan alttan İncil ve şeytan temalarını işleyen Paranormal Activity, dünyaca bilinen en ünlü korku filmlerinden biri. Katie ve Micah çiftinin korku dolu dakikalarına tanık olduğumuz film, verdiği her an bir şey olacak duygusu sayesinde bir şey olmasa da bizleri korkutabiliyor.

Afflicted

Çıkış yılı: 2013

IMDb puanı: 6,3

Yönetmen: Derek Lee, Clif Prowse

Oyuncular: Clif Prowse, Derek Lee, Michael Gill

Kanada çıkışlı oldukça ilginç olan bu Buluntu Film Afflicted’da, Derek ve Cliff isimli dünyaya dolaşıp kendilerini filme alan iki arkadaşın dünya turu hayallerinin nasıl yarıda kesildiğini izliyoruz. Her an ölümüne sebep olabilecek AVM isimli bir hastalığa sahip olan Derek’in son dileği olan bu yolculuk, bizleri korku dolu bir hikâyeyle birleştiriyor.

Genellikle çok da korkunç olmayan vampir temasının, Found Footage korku filmi türüyle harmanlandığı ve bunların etkileyici sahneler ile desteklendiği Afflicted; çok sevilen ve bir popüler kültür öğesi hâline gelen vampirlere farklı bir bakış açısı getiriyor.

Hell House LLC

Çıkış yılı: 2015

IMDb puanı: 6,4

Yönetmen: Stephen Cognetti

Oyuncular: Gore Abrahams, Alice Bahlke, Danny Bellini

Blair Witch filminin başlattığı orijinal buluntu film temasını işleyen Hell House LLC, açıklanamayan bir olayın yaşandığı mekânı tekrar ziyaret eden ve bu ziyareti filme alan bir belgesel ekibini anlatıyor. Filmdeki belgesel ekibimiz, 5 yıl önce açıklanamayan bir olayın 15 kişinin ölümüne sebep olduğu bir Cadılar Bayramı korku evini gerçekten ne yaşandığını öğrenmek için tekrar ziyaret ediyor.

Hell House LLC isimli bu cadılar bayramı korku evinde yaşanan olayları gün yüzüne çıkartmaya çalışan ekip, bizleri tüylerimizi diken diken eden ürkütücü bir yolculuğa çıkarıyor.

The Blair Witch Project

Çıkış yılı: 1999

IMDb puanı: 6,5

Yönetmen: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez

Oyuncular: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard

The Blair Witch Project, daha henüz internet kullanımının yaygın olmadığı, akıllı telefonların ve global bir sosyal medyanın bulunmadığı 1999 yılında, viral hale gelmeyi başarmış bir film. 1980’lerden itibaren tek tük görülen Found Footage temasını tekrar hayata döndüren ve bu türün modern dalda atası olan The Blair Witch Project ününü, yaptığı görülmemiş reklam kampanyasına borçlu.

1994 yılında üç film öğrencisinin Blair Witch (Blair Cadısı) efsanesi filme almak için ormana gittiği ve bir daha geri dönmediği olayı anlatan film, bu olayın gerçek olduğunu ve görüntülerin bu öğrencilerden arda kalan kameralardan elde ettiğini savunuyordu. Filmde oynayan karakterleri de kayıp olarak ilan eden ve detaylı polis raporları hazırlayan yapımcılar, bu sayede filmin bir viral hâline gelmesine neden oldu.

Cloverfield

Çıkış yılı: 2008

IMDb puanı: 7,0

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan

Tıpkı Paranormal Activity gibi modern Found Footage filmlerinin erken örneklerinden olan Cloverfield, diğer filmlere göre farklı bir konuyu işliyor. İblisler, efsaneler veya hayaletli mekânlar ile uğraşmak yerine Cloverfield, direkt olarak uzaylı bir yaratığın New York’u istila edişini filme alıyor.

Savaşılamaz ve durdurulamaz bir devasa yaratığın şehri yerle bir ettiği filmde, bir grup arkadaş ellerindeki kamera ile olayları filme alarak şehirden kaçmaya çalışıyor. Söz konusu koca bir şehir olsa da kapana kısılmışlık ve çaresizlik duygularını bizlere oldukça başarılı bir şekilde aktaran Cloverfield, filmdeki yaratığın kökenine inen Cloverfield Paradox isimli bir devam filmine de sahip.

[Rec]

Çıkış yılı: 2007

IMDb puanı: 7,4

Yönetmen: Jaume Balaguero, Paco Plaza

Oyuncular: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge-Yamam Serrano

Zombi ve Buluntu Film temaslarını ilk kez bir araya getiren film olan [Rec], her saniyesi korku ve gerilim dolu bir korku filmi. Karantinanın çaresizliğini işleyen ve klostrofobinin dibine vuran [Rec], zombileri belki de en korkutucu hâlde ekranlara taşıyan filmlerden biri.

El kamerasının verdiği tekinsizlik bir de kabuslardan fırlamış zombilerle birleştiğinde, ortaya unutması zor bir film olan [Rec] çıkıyor. Bilinmeyen bir hastalığın hızlı yayıldığı bir binada kapana kısılan ilk yardım ekibinin korku dolu dakikalarına beraber eşlik ettiğimiz [Rec]; zombi ve Found Footage korku filmi kategorisindeki en iyi yapımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Found Footage (Buluntu Film) türünde en beğenilen korku filmi yapımlarını sıraladığımız ve incelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Her ne kadar yapımcılar bu türü düşük bütçeleri nedeniyle bir para basma makinesi olarak görse de oldukça eşsiz ve güzel filmler bu türün içerisinde yer alıyor. Sizler listede bulunan filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listedeki filmlerden hangileri izlediniz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.