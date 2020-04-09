Netflix'te Uykunuzu Kaçırma Garantili 10 Korku Filmi

Karantina günlerinde sık sık sabahlara kadar ayakta durabiliyoruz. Bugün sizlere, Netflix'te bulunan birbirinden korkunç 10 filmi listeleyeceğiz. Korku ve gerilim türünde olan bu filmler, geceleri gözünüze uyku girmemesini sağlayacak.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemler arasında en önemlisi de her vatandaşımızın evde kalma gerekliliği. Daha önce hiç olmadığı kadar uzun süreler evde kalan bizler de haliyle sıkılıyoruz. Bu sıkıntı sonucunda ise gecemiz gündümüze karışabiliyor. Eğer sizler de gece uyuyamayanlardansanız, bugün yayınlayacağımız listeyi sevebilirsiniz.

Bugün sizlere, geceleri göz çevrelerinizde var olan o ufacık uyku zerresini bile kaçırmaya aday, Netflix’te yer alan 10 korku - gerilim filmi listeleyeceğiz. Eleştirmenlerden ve izleyicilerden güzel puanlar almayı başaran bu filmler, özellikle geceleri korku filmi izlemek isteyen kişilerin seveceği türden filmler olacaktır. Eğer sizler de hazırsanız başlayalım:

Not: Listede yer alan filmlerin hepsi 18 yaş ve üzerine uygun filmlerdir. Filmi izlemeye başlamadan önce bunu göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz.

Netflix'te Bulunan Başarılı Korku - Gerilim Filmleri

Dünyanın korkunç yaratıklarla dolu olduğunu düşünün. Üstelik bu yaratıklar sese duyarlılar. Eğer yaşamak istiyorsanız sessiz olmalısınız. Dünyanın geri kalanıyla bağları koparılmış bir ailenin yaşamak için sessiz kalmaya çalıştığı bu film, gerilim seviyesini doruklara çıkaracak.

Dünyanın en ünlü filmlerinden biri olarak kabul edilen Cinnet, en ikonik sahneleriyle hala aklımızda. Eğer Cinnet’i hala izlemediyseniz, bu filme bu gece bir şans vermenizi öneriyoruz. Özellikle, bu filmi izledikten sonra otele gitmediğiniz için kendinizi şanslı hissedeceksiniz.

Zehirli atıklar sonucu ortaya çıkan bir canavarın, küçük bir kızı kaçırdığı filmde, babanın kızını kurtarmaya çalıştığı sahneleri izliyoruz. Kore yapımı filmler arasında beğenilen filmlerden olan Yaratık, gerilim yönü bakımından da seveceğiniz bir film.

Dünyanın en ünlü korku karakterleri arasında yer alan korkunç palyaço Pennywise’ın yer aldığı It filmi, palyaçolardan korkmayan kişilere bile zor anlar yaşatacak. Hala palyaçolardan korkmayanlara önemli bir mesaj var: Düşündüğünüz kadar güçlü değilsiniz.

Pek çok kişinin çocukluğunun korkulu filmi olan Anakonda 2, bir nesle yılan korkusunu aşıladı. Bir grup bilim insanının nadir bir orkideyi bulmak için çıktığı yolda, devasa ölçülere sahip bir anakondaya karşı sergilediği mücadeleyi gösteren film, izleyicilere korkutucu anlar yaşatıyor.

Sessizlik her zaman korkutucudur. Sesin o huzurlu ortamından çıktığınızda duyulmaması gereken sesler duyabilirsiniz. Sessiz filmi de sakin bir hayat yaşamak için ormanlık bir alanda eve çıkan sağır bir yazarın, penceresinde gördüğü maskeli katile karşı mücadelesini anlatıyor.

Komadaki annesine bakan kız kardeşine yardım için eski evine dönen Alicia, geçmişine ait bir güçle karşı karşıya kalır. Bu güç, kendi çocuğunu da tehdit edecektir.

Bedeni zayıf düşen bir hastalığa sahip 11 yaşındaki çocuk, deneysel bir tedavi uygulamak için anne ve babasıyla ıssız bir kliniğe yatırılır. Bu klinikte, korku sınırlarını zorlayan olaylar bulunacak. Eğer korku filmi izlemeyi seviyorsanız, bu film gerçekten güzel bir seçenek gibi gözüküyor.

Tanrının öfkelenip insanoğlunu yok etmek için indirdiği kıyamet meleklerini anlatan film, terk edilmiş bir kamyon durağında yaşayan bir grup insanın hikayesine odaklanıyor. Belki de her şeyin çözümü o bir grup insanda bulunuyordur.

Suçlular üzerinde çalışan bir psikiyatrist, yaşadığı kaza sonrasında kendi çalıştığı hastanede hasta olarak uyanır. Bunun ardındaki gizemi aralamaya çalışırken ortaya son derece gerilim seviyesi yüksek anlar çıkıyor. Halle Berry, Robert Downey Jr. gibi oyuncuların yer aldığı film, son derece sevilen filmler arasında yer alıyor.