Amazon'da fiyatı 200 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 200 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kalem şeklindeki tasarımı sayesinde istediğiniz yere yanınızda götürebileceğiniz Vicloon kit sayesinde telefonunuzu, kulaklıklığınızı ya da klavyenizi temizleyebilirsiniz. Üç farklı başlığı bulunan bu ürün, 107,49 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Esnek kanatları sayesinde farklı boyutlardaki bardakları tutabilen Else Nippon tutucu, 1 kg yük taşıma kapasitesine ve kolay bir kuruluma sahip. Çok satanlar arasında da yer alan ürün, %10 indirimle 143,91 TL'ye düşmüş durumda.

Tabletinizi çizilmelere ve darbelere karşı koruyacak olan Addison kılıfın katlanabilir yapısı film izlerken, ders çalışırken ya da çizim yaparken kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürünü 131,59 TL'ye satın alabilirsiniz.

1200 DPI'a kadar ayarlanabilen Everest mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Led ışıklı tasarımı ile ön plana çıkan bu mouse, sadece 119,99 TL.

%7 indirimle 74,40 TL'ye satışta olan Wellhise adaptör, 480 Mbps veri aktarım hızına sahip. Adaptör tak- çalıştır özelliği sayesinde her an her yerde kullanıma uygun.

3A hızlı şarj desteği ve 1,2m uzunluğuyla dikkat çeken S-link kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, 189,91 TL'ye satışta.

Busstier Çevirmeli Numaratör

Aracınızda bulunmadığınızda kolayca ulaşılmak istiyorsanız tam size göre bir ürünle devam ediyoruz. Çevirmeli mekanizması sayesinde dilediğinizde numarayı değiştirebileceğiniz bu ürün, 124,95 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini aldı.

