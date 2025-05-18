Her hafta ihtiyacımıza göre farklı teknolojik ürünlere yöneliyoruz. Peki bu hafta neler aldık, nelerin kargolarını bekledik?

Bu hafta sepete sık sık eklediğimiz ve neredeyse her kargo firmasının taşıdığı ürünlere beraber bakalım. Taşınabilir şarj cihazından hava kompresörüne pek çok ürün sepete eklendi. Bu ürünlere biraz daha detaylı bakalım.

''Bu içerik 18.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Elektronik aletleri güvenle kullanmanızı sağlar: Brennenstuhl Primera-Line Akım Koruyucu Priz

Elektronik cihazlarınızın değişken akımlarda bozulabileceğini muhakkak biliyorsunuzdur. Cihazların başında beklemek yerine bu işi akıllı prizlere devretmek daha sağlıklı. Brennenstuhl Primera-Line bu işi sizin için 309 TL'lik fiyatıyla hakkıyla yapıyor.

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Elektronik aletlerinizi akım koruması altına almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Eski TV'leri akıllı hâle getiriyor: Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil)

Eğer eski bir LCD televizyonunuz varsa ve yeni bir televizyon almaya bütçeniz yetmiyorsa Next Start Pro 4K ile akıllı TV deneyimi yaşayabilirsiniz. 4K çözünürlük sunan medya oynatıcı, 32 GB depolama ve Android işletim sistemine sahip. 1.800 TL'lik fiyatı ile satışta.

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Eski televizyonunuzu akıllı TV'ye dönüştürmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Şarj sorununa uzun süreli çözüm sunar: Anker 20.000 mAh Taşınabilir Powerbank

Dijital ekranıyla powerbank kapasitesini kolaylıkla görebilir, akıllı telefonlarınızı kolaylıkla şarj edebilirsiniz. ÜStelik kapasitesi de 20.000 mAh, yani iPhone 14/15 akıllı telefonları 4.5 kez, Samsung Galaxy S23'ü ise 3.8 kez şarj edebiliyor. Fiyatı ise 899 TTL.

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Akıllı telefonlarınızı kolaylıkla şarj edip şarj sıkıntısı çekmemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bunun yanında akıllı TV de tercih edilmiş: TCL 65C655 65'' 164 Ekran Uydu Alıcılı Google TV

Diğer akıllı televizyonların aksine AiPQ Pro işlemcisine sahip ve bu sayede görüntü işleme kalitesi oldukça yüksek oluyor. HDR, konttrast, hareket ve renk özellikleri de bu iyileştirmeye dahil. Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerinin olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 35.331 TL.

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Ürünü Hepsiburada sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her aracın bagajında yer almalı: SYTUNG Taşınabilir Hava Kompresörü

SYTUNG taşınabilir hava kompresörü, aracınızın 12V prizine takılarak kolayca çalışır. Tek tuşla 3-5 dakika içinde lastik şişirebilir. Dijital ekranı sayesinde PSI, BAR, KPA veya KG/CM² gibi birimleri seçebilir, gece gündüz rahatça kullanabilirsiniz. Fiyatı ise 593 TL.

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Aracınızın lastiklerini dakikalar içerisinde şişirebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor: Xiaomi Smart Band 9

1200 nit AMOLED ekranıyla dışarıda bile kolayca görünebiliyor. Kalp atışı, oksijen seviyesi, stres ve kadın sağlığı gibi verileri düzenli olarak takip ediyor.. 150’den fazla spor modu sayesinde hareketlerinizi kaydeder. 21 güne kadar pil ömrü ve suya dayanıklılığıyla günlük kullanım için oldukça uygun olduğunu belirtelim ve fiyatının da 1.298 TL olduğunu söyleyelim.

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Akıllı spor takibi ve uzun süren pil ömrü olan Xiaomi akıllı bilekliği sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

42 saate varan dinleme süresi sunuyor: Huawei FreeBuds SE 3

Kutusuyla beraber 2 güne varan dinleme süresi sunan FreeBuds SE 3, dokunmatik bir yapıya sahip. Arama yanıtlama/bitirme, sesi oynatma/duraklatma ve daha pek çok özellik için kulaklıkların bir tekine dokunmanız yeterli. Fiyatı ise 1.549 TL.

Kullanıcı yorumu:

42 saate varan kullanım süresiyle FreeBuds SE 3'ü sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tam bir fiyat/performans ürünü ve çok tercih edilenler arasında: Xiaomi Redmi Pad Se 8 GB RAM + 256 GB ROM

Günlük kullanım için dengeli bir tablet arayanlara hitap eden Redmi Pad Se, 11 inçlik Full HD+ ekranı, 90 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunarken Snapdragon 680 işlemcisi ve 8 GB RAM’i sayesinde uygulamalar arasında geçişler sorunsuz gerçekleşiyor. Dört hoparlörlü Dolby Atmos destekli ses sistemi ve metal kasasının olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 7.149 TL'den 6.999 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Fiyat/performans ürünü olan Pad Se'yi sepetinize buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Müzik keyfiniz yarıda kesilmesin diye: Soundcore by Anker Boom 2 Bluetooth Hoparlör

Anker Soundcore Boom 2, 80W'a kadar çıkabilen güçlü basıyla müziği gerçekten hissettiriyor. 2.1 stereo ses sistemi; 50W subwoofer ve iki adet 15W hoparlörle dengeli ve net bir ses sunuyor. Tek şarjla 24 saate kadar çalma süresi sunan bu dış mekan hoparlörü, aynı zamanda telefonunuzu şarj edebilen bir powerbank işlevi de görüyor. IPX7 sertifikası sayesinde suya dayanıklı ve yüzer özelliğiyle plajda ya da havuz kenarında kullanıma uygun.

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Hem hoparlör hem de powerbank olan bu ürünü sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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