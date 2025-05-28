Yapay zekâ hayatımızın neredeyse her noktasına sirayet etmiş durumda. Yapay zekâya yetişebilmek ve verimli kullanabilmek için kullanmadan önce neyin ne olduğunu öğrenmemiz için okuma yapmamız daha faydalı olacaktır.

Yapay zekâ kavramlarını, teknoloji okuryazarı olmasak bile her yerde görmeye alıştık artık. Hayatımızın neredeyse pek çok alanında artık yapay zekâ araçları, bizim yerimize işlerimizi halledebiliyor. Halledemese bile onlardan çok verimli bir şekilde yardım alabiliyoruz. Yapay zekânın arka planında nelerin olduğunu ve onu daha iyi anlayabilmek için derinlemesine okumalar yapmanız gerekiyor. Bunun için yapay zekâ odaklı kitap önerileri sıraladık.

''Bu içerik 28.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yapay zekâ odaklı kitap önerileri:

Yapay zekâ artık sadece bir teknoloji değil, hayatın her alanına dokunan büyük bir dönüşüm. Turing Testi’nden yapay sinir ağlarına, siborglardan transhümanizme kadar birçok başlıkta akıllı sistemlerin geçmişini, bugününü ve olası yarınlarını anlatan Yapay Zekâ 101, konuyu teknik terimlere boğmadan ele alıyor. Yapay zekânın gündelik hayatı nasıl değiştirdiğinden etik tartışmalara, toplumdan sanata, ekonomiden felsefeye uzanan geniş bir çerçevede düşünmek isteyenler için sade ama derinlikli bir kaynak. Meraklısına değil, ilgilisine.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapay zekâ dünyayı tahmin ettiğimizden hızlı değiştiriyor. İşimizi elinden alacak mı yoksa bize yeni yollar mı açacak? Lasse Rouhiainen’in Yapay Zekâ: Geleceğimizle İlgili Bugün Bilmeniz Gereken 101 Şey adlı kitabı, bu teknolojinin iş dünyasından sağlığa, etik tartışmalardan gündelik yaşama kadar hayatımızdaki etkilerini sade ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Kafa karıştıran tüm sorulara net cevaplar arayanlar için pratik, güncel ve yol gösterici bir kaynak.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gelecek yapay zekâda ama bu gelecek nasıl olacak? Süper zekâ bize hizmet mi edecek, yoksa bizi yöneten mi olacak? MIT Profesörü Max Tegmark, Yaşam 3.0 adlı kitabında yapay zekânın suçtan adalete, savaştan işe, insan olma deneyimimize kadar neleri değiştireceğini tartışıyor. Otomasyon çağında işsizliği önlemek, çocuklara nasıl bir gelecek bırakacağımızı bilmek ve makinelerle güç dengemizi kurmak gibi hayatî sorulara yanıt arıyor.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapay zekâ ne insanları değersizleştiriyor ne de şimdilik süper bir zekâ yaratıyor ama ilaçtan taşımacılığa birçok alanda büyük dönüşümler vadediyor. Sorun şu ki, bugün teknoloji geliştiricileri bu değişimin toplumsal etkilerini çoğunlukla göz ardı ediyor. Ekonomist Daron Acemoğlu bu kitapta, yapay zekânın demokratik özgürlükleri destekleyen, refahı adil dağıtan bir yolda ilerleyebilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapay zekâ, telefonlarımızdan hastane koridorlarına kadar hayatın her alanına girdi ama hâlâ etrafında dönen efsaneler bitmek bilmiyor. Bu kitap, insan seviyesinde zekâya sahip makinelerle ilgili abartılı iddiaları sorguluyor, yıllardır neden hep “10-20 yıla geliyor” dendiğini açıklıyor. Göz kamaştıran başarıların ardındaki hayal kırıklıklarını, ses getiren sahtekârlıkları ve gözden kaçan gerçek ilerlemeleri ortaya koyuyor.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Zekâ nedir? Makineler düşünebilir ya da hissedebilir mi? Bilinç dediğimiz şeyin sınırları nerede başlar, nerede biter? Kevin Warwick, bu kısa ama doyurucu kitapta yapay zekânın temel meselelerine giriyor. İnsan ve makine arasındaki farklara, robotik gelişmelerin bu farkları nasıl bulanıklaştırdığına bakıyor. Sinir ağları, nöronlar ve bilinç üzerine kafa yoran herkes için sade ama zihin açıcı bir başlangıç noktası sunuyor.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapay zekâ nedir, nasıl çalışır, hangi teknolojilere dayanır? Kulağımıza çok çalınıyor ama hâlâ pek çok kişi için sisli bir konu. Bu kitap ön bilgi gerektirmeden herkesin anlayabileceği bir dille yapay zekâyı anlatıyor. Görsellerle destekli, sade ve net. Öğrenciden doktora, YouTuber’dan mühendise kadar herkes için uygun. Yapay zekâyla ilgili sağlam bir temel atmak isteyenler için ideal bir başlangıç kitabı.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Martin Ford’un bu kitabı teknolojinin yalnızca bugünkü etkisini değil, asıl devrimin henüz başlamadığını savunuyor. Tıpkı elektriğin hayatımıza sızması gibi yapay zekânın da önümüzdeki yıllarda görünmez ama vazgeçilmez bir güç hâline geleceğini söylüyor. Sağlıktan ekonomiye, haber okumaktan arkadaşlık ilişkilerine kadar her alanı etkileyecek. Ama sadece kolaylık getirmeyecek; iş güvencesi, mahremiyet, demokrasi gibi konularda yeni sorular da doğuracak. "Robotların İktidarı" yapay zekâyı romantize etmeden, neyin gerçek neyin şişirme olduğunu ayırmanıza yardımcı oluyor. Geleceğe dair kaygısı olan ya da sadece neler olup biteceğini merak eden herkes için güçlü bir kaynak.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Viktor Dörfler’in bu kısa ama dolu dolu kitabı, yapay zekâ konusundaki gerçeklerle mitleri ayırıyor ve yöneticilere yapay zekâyı en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini gösteriyor. Yapay zekânın neler yapıp yapamayacağını netleştirirken insan uzmanlarla iş paylaşımının önemini vurguluyor. Ayrıca yapay zekânın anlama ya da yaratıcılık gibi özelliklere sahip olduğu iddialarını sorguluyor ve bu teknolojinin etik boyutuna kafa yoruyor. CEO’lar için yapay zekâyı anlamak ve yönlendirmek adına sağlam bir rehber.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Michael Wooldridge’in bu kitabı, yapay zekâya dair kafası karışık olan herkes için âdeta bir temiz hava etkisi yaratıyor. “Yapay zekâ nedir?” sorusuna açık, dürüst ve sakin bir cevap veriyor; hem de “Neler değildir?” kısmını da atlamadan. Medyanın şişirdiği “Makineler dünyayı ele geçirecek.” tarzı abartı senaryoları bir kenara bırakıp, gerçek YZ araştırmalarının nelerle uğraştığını, hangi aşamada olduğunu tane tane anlatıyor. Derin öğrenme nedir, makine öğrenmesi ne yapar gibi kavramları öyle teknik bir havaya girmeden açıklıyor ki, daha önce bu konularla hiç haşır neşir olmamış biri bile rahatça anlayabilir.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu kitaplar da ilginizi çekebilir: