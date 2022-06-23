Amazon Alexa için geliştirilen yeni bir özellik duyuruldu. Amazon tarafından yapılan açıklamalarda, Alexa'nın bir kişinin sesini taklit ederek masallar okuyabileceği ifade edildi. Özelliğin detayları açıklanmadı.

ABD'li dev şirket Amazon'un sesli asistan hizmeti Alexa, yakın bir gelecekte çok önemli bir özelliğe sahip olacak. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Alexa ürünleri, artık bir kişinin sesini taklit edebilecek. Bunun için ihtiyaç olan tek şey, taklit edilecek kişinin sesinin bir dakikalık kaydı.

Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Rohit Prasad, Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte Alexa ile ilgili konuştu. Alexa için yepyeni bir özellik geliştirildiğinden bahseden Prasad, kullanıcıların artık diledikleri kişinin sesinden masallar dinleyebileceklerini söyledi.

Ölmüş bir yakınınız, size masal anlatabilecek

Amazon'un düzenlediği etkinlikte canlandırılan bir senaryoda, küçük bir çocuğun vefat eden büyükannesinin sesi oluşturuldu. Amazon Alexa, merhum büyükannenin sesini taklit ederek çocuğa masal anlatmıştı. Ancak senaryolar elbette bundan ibaret değil. Yeni özelliğin kapsamı genişlediğinde, herhangi bir kişinin sesi herhangi bir okuma metni için kullanılabilir olacak.

"Hayallerimizin ve bilim kurgularımızın gerçeğe dönüştüğü yapay zekanın altın çağında yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Rohit Prasad, Amazon Alexa'nın yeni özelliğine ilişkin çok da bir açıklama yapmadı. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı ve hangi dilleri destekleyeceği gibi detaylar şimdilik gizemini koruyor.