Amazon, kendi depolarında taşıma görevlerini üstlenecek yeni tam otonom robotu Proteus'u duyurdu. Proteus, diğer robotların aksine insanlı alanlarda da güvenli bir şekilde çalışabiliyor.

Bugüne kadar mağazalarında kasiyer ihtiyacını bile ortadan kaldırarak her şeyi otonomlaştırma hedefine ilerleyen Amazon, bugün kendi operasyonlarında işleri kolaylaştıracak yeni robotunu tanıttı. Şirketin tam otonom yeni robotu, Amazon depolarında görev yapacak ‘Proteus’ oldu.

Amazon’un yeni tam otonom robotunu depolar için geliştirilen diğer robotlardan ayıran en önemli özellikse insanların olduğu yerlerde de güvenli bir şekilde faaliyet gösterme kabiliyeti olarak açıklandı. Robot, bu özelliğiyle önceki robotların aksine kafeslerle çevrili insansız bir alanda değil, insanların da bulunduğu ortak bir alanda görev yapabilecek.

Amazon'un Proteus robotu böyle çalışıyor:

Paylaşılan açıklamaya göre Proteus robotu, ‘gelişmiş güvenlik, algı ve navigasyon teknolojilerine’ ev sahipliği yapıyor. Amazon tarafından yayınlanan bir videoda da robotun insanlı bir alanda bir şeyleri bir noktadan diğer bir noktaya nasıl götürdüğü gösteriliyor. Robot, 22 kilogram ağırlık kaldırabiliyor.

Amazon, Proteus robotununun önümüzdeki yıldan itibaren depolarında göreve almayı planlanıyor. Elbette Amazon’un yeni robotu, işsizlik konusunda da yeni tartışmaları şimdiden başlatmış durumda. Öte yandan Amazon’un robotik departmanı, daha önce Forbes’a yaptığı açıklamada insanları robotlarla değiştirmenin bir şirketin iflas etmesine neden olabilecek bir yanılgı olduğunu belirtmişti. Şirket, yeni robotlarının tamamının güvenliği artırdığını da savunuyor.