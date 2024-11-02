Amazon, Beklenmedik Sorunlar Nedeniyle Alexa'nın Tanıtımını Ertelemek Zorunda Kaldı! (E Şimdi Yeni Tarih Ne Olacak?)

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Amazon, yeni Alexa'nın tanıtım tarihini bir yıl erteledi. Geliştirme sürecindeki sorunların gecikmeye neden olduğu bildirildi.

Amazon'un yeni sesli asistanı Alexa'nın geliştirilme süreci beklenenden uzun sürüyor. Şirket Alexa'nın beta sürümüne erişimi kapatarak, 2024 sonuna planlanan lansman tarihinin bir yıl sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Amazon'un ekim ayında tanıtmayı planladığı yeni Alexa sürümü, bu sorunlar nedeniyle artık 2025'te tanıtılacak.

Yeni Alexa, temel işlevlerde sorunlar yaşıyor

amazon alexa

Yeni Alexa'nın büyük dil modelleri (LLM'ler) ile çalıştığı biliniyor. Ancak bu güncellemenin, kullanıcıların temel işlevleri yerine getirmekte zorluk yaşamasına yol açtığı bildiriliyor. Örneğin, eski sürümün basit işlemlerini (zamanlayıcı ayarlama veya akıllı ışıkları kontrol etme) gerçekleştirmekte sorunlar yaşadığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yaz, Amazon CEO'su Andy Jassy'nin Alexa'nın rekabet gücünü artırmak amacıyla yapay zekâ destekli güncellemeler üzerinde çalışılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Ancak, Alexa'nın bu yeni yetenekleri geliştirme sürecinin karmaşıklığı, şirketin belirlediği takvimine ulaşmasını zorlaştırdı. Yeni hedef tarih belirlense de, Alexa'nın sorunları hala çözülmeye ihtiyaç duyuyor. Şirket içinde bazı çalışanlar, karmaşık yönetim yapısının olumsuz etkilediğini ifade etti.
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Kaynak : https://www.engadget.com/ai/amazon-reportedly-bumped-back-its-ai-powered-alexa-to-next-year-215041138.html?src=rss
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