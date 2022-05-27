Amazon.com.tr'de 22 - 29 Mayıs tarihleri arasında pek çok bebek ürününde indirim var. İndirimdekiler arasından birkaç teknolojik bebek ürününü sizin için listeledik.

Dönem dönem düzenlediği indirim haftası etkinlikleriyle kullanıcılarına güzel fırsatlar sunan Amazon, bu hafta da 'Bebek Ürünleri Haftası' ile 11 farklı kategoride indirimli fiyatlar sunuyor. Ebeveynlerin ihtiyaçları varsa kaçırmaması gereken bu fırsatlı ürünler arasında bebek monitörlerinden oto koltuğuna, oyuncaklardan bakım ürünlerine pek çok üründe güzel fırsatlar var.

Biz de bebekerinin eksiklerini gidermek isteyen ebeveynler için değerlendirilebilecek bazı teknolojik bebek ürünlerini listeledik. Ürünlere göz atmak ve satın almak için aşağıda yer alan listede ürün isimlerine tıklayarak ürün sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bebek Ürünleri Haftası'nda Amazon.com.tr'den alabileceğiniz ürünler

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