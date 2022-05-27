Dönem dönem düzenlediği indirim haftası etkinlikleriyle kullanıcılarına güzel fırsatlar sunan Amazon, bu hafta da 'Bebek Ürünleri Haftası' ile 11 farklı kategoride indirimli fiyatlar sunuyor. Ebeveynlerin ihtiyaçları varsa kaçırmaması gereken bu fırsatlı ürünler arasında bebek monitörlerinden oto koltuğuna, oyuncaklardan bakım ürünlerine pek çok üründe güzel fırsatlar var.
Biz de bebekerinin eksiklerini gidermek isteyen ebeveynler için değerlendirilebilecek bazı teknolojik bebek ürünlerini listeledik. Ürünlere göz atmak ve satın almak için aşağıda yer alan listede ürün isimlerine tıklayarak ürün sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
Bebek Ürünleri Haftası'nda Amazon.com.tr'den alabileceğiniz ürünler
- Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender
- Chicco Taşınabilir Sivrisinek Tuzağı ve Gece Lambası
- Philips Avent Elektrikli Göğüs Pompası
- Lansinoh Tekli Elektrikli Göğüs Pompası
- Motorola Peekaboo Bebek Telsizi
- Britax Römer Eclipse Çocuk Oto Koltuğu
- Weewell Görüntülü İzleme Cihazı
- BE SAFE Işıklı Bebek İzleme Aynası
- Weewell Buharlı Sterilizatör - Kurutucu - Mama Isıtıcı
- Bebevo Bebek Monitörü
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