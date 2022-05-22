Yaz tatilini doğanın içinde kamp yaparak geçirmek isteyenler için en uygun ve en gerekli kamp malzemelerini listeledik!

Yaz geldi, tatil mevsimi başladı. Tatil günlerini değerlendirmenin en keyifli ve hesaplı yollarından biri de kamp yapmak. Ancak tabii ki gerçekten 'keyifli' olabilmesi için kampa giderken yanınızda bulundurmanız gereken bazı kamp malzemeleri var.

Biz de eksiklerini tamamlamak isteyenlere ya da ilk kez kampa gidecek ve baştan aşağı bir set dizmek isteyenlere; en uygun fiyatlarla en kullanışlı kamp malzemelerini listeledik. Listedeki tüm ürünleri kullanıcı yorumlarına ve f/p dengesine göre seçmeye çalıştık. Çadırdan fenere, masa sandalyeden uyku tulumuna, aradığınız her şeye bu listede ulaşabilirsiniz!

Kamp malzemesi tavsiyeleri:

İyi yorumlar almış, fiyatı ve genişliğiyle öne çıkan su geçirmez Xiaomi Zaofeng

Kampların olmazsa olmazı şüphesiz iyi bir çadır. Söz konusu çadır olduğunda, geniş bir fiyat aralığında ve kalitede ürün bulmak mümkün. Xiaomi Zaofeng 3-4 Kişilik Su Geçirmez Çadır da şu anda piyasada satılan, iyi yorumlar almış ve uygun fiyatlı bir çadır olarak karşımıza çıkıyor. Buraya tıklayarak ürünün sayfasına göz atabilirsiniz.

İster dış mekanda ister çadır içinde kullanabileceğiniz Square 12 mm Mat

Hem çadır içinde hem de dış alanda; plajda ya da çadırınızın önünde oturma alanları yaratabilmek için mat kamplarda oldukça kullanışlı bir malzeme. Square 12 mm mat da şu an için satışta olan f/p matlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hafif ve dayanıklı bir uyku tulumu arayanlara; FreeCamp Ultralight Uyku Tulumu

Uyku tulumu yaz kamplarında gerek görülmeyen bir ürün gibi görünse de aslında her kampçının sahip olması gereken bir ürün. Özellikle eğer şişme yatak gibi bir eşyanız yoksa, altına sereceğiniz bir mat ile rahat bir uyku çekebilirsiniz. FreeCamp Ultralight Uyku Tulumu, ilkbahar ve yaz kampları için sizi üzmeyecek bir ürün. Ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Konfordan ödün vermek istemeyenlere; Intex Çift Kişilik Şişme Ev-Kamp Yatağı

Özellikle de birkaç gün sürecek uzun kamp tatilleriniz için şişme yatak arıyorsanız, hem dayanıklı hem de konforlu bir ürün olan Intex 64758 Çift Kişilik Ev-Kamp Yatağı aradığınız ürün olabilir. Ürün sayfasına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

USB şarj imkanı sunan, suya dayanıklı Exeo Güneş Enerjili Solar LED Kamp Feneri

Kamplarda en çok ihtiyaç duyulan eşyalardan biri de kamp fenerleri. Su sıçramalarına karşı dayanıklı, hem masa üstünde hem de çadır içinde veya ağaçlara asılarak kullanabileceğiniz bir fener olan Exeo Güneş Enerjili Solar LED, tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek türden bir ürün. Ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğada gece yürüyüşleri için ayarlanabilir Cob Led Şarjlı Kafa Feneri

Sabit bir fenerin yanında, gece kamp civarında turlarken işinize yarayacak bir de kafa feneri almanız büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayarlanabilir yapısı, hafif ve ergonomik tasarımı ve aydınlatma gücüyle 1200 Lümen Cob Led Şarjlı Kafa Feneri, f/p dengesiyle tercih edilebilecek bir kafa feneri. Ürüne göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Pratik, hafif ve çakmak gazıyla kolayca doldurabileceğiniz İksa Mini Kamp Ocağı

Mini kamp ocakları, pratik ve uzun ömürlü kullanımlarıyla kampçıların çantalarının olmazsa olmazı. Çakmak gazıyla doldurabileceğiniz ve günlük kullanım için oldukça iyi performans sunan İksa Mini Kamp Ocağı, uygun fiyatıyla tercih edebileceğiniz bir ürün. Ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

120 kg'ye kadar taşıma kapasiteli Kamp Sandalyesi

Kamplarda, sahilde ya da piknikte; bu kamp sandalyeleri en çok tercih edilen ürünler arasında. Sizin için seçtiğimiz 120 kg'ye kadar taşıma kapasiteli kamp sandalyesine buradan ulaşabilirsiniz.

Tek kullanımlık tabak - çatallara harika bir alternatif; 32 Parçalı Piknik Seti

Tek kullanımlık çatal-bışak vb ürünler kullanmak yerine; alacağınız bir piknik seti kullanışlı yapısıyla işinizi kolaylaştıracak. Tabak, çatal, bıçak, kaşık ve bardaktan oluşan bu setlere buradan ulaşabilirsiniz.

Tekerlekli ve 38 lt. hacimli Kale Oto Termos Buzluk

Hem bozulabilecek yiyecekleriniz hem de soğuk tutmak istediğiniz içecekleriniz için en mantıklı saklama yollarından biri tekerlekli ve geniş iç hacme sahip bir buzluk termos almak. Sizin için seçtiğimiz ürünün detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kamp yaptıktan sonra geride ne bıraktığınıza lütfen dikkat edin. Özellikle bir kamp alanında değil de doğada yapılan kamplarda, geride bırakılan çöpler ne yazık ki bu türden bölgeler 'temizlenmediği' için öylece kalıyor; bir sonraki ziyaretinizde tekrar karşınıza çıkacak şekilde sizi bekliyor. Tüm çöplerinizi bir torbada biriktirip giderken yanınıza alarak bunu engelleyebilirsiniz.