Amazon'un Bulut Oyun Sistemi Luna Erken Erişime Açıldı

Teknoloji devi Amazon'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu bulut tabanlı oyun sistemi Luna, bugün erken erişime açıldı. Ancak sistemin erken erişim programına başvuran oyuncular arasından yalnızca sınırlı sayıda oyuncu seçildi.

Amazon, geçtiğimiz haftalarda bulut oyun hizmeti Luna'yı duyurmuştu. Şirketin bulut oyun sistemi, Google Stadia, Xbox Cloud Gaming ve NVIDIA GeForce Now gibi bulut tabanlı oyun devlerine büyük bir rakip olmaya hazırlanıyordu. İşte Amazon'un Luna sistemi, bugün erken erişime açıldı.

Amazon, bugün paylaştığı yeni blog yazısında sınırlı sayıda oyuncunun yeni bulut tabanlı oyun sistemini kullanmaya başlayabileceğini açıkladı. Şirket, yeni Luna sisteminin erken erişim programına yüz binlerce oyuncunun başvurduğunu yazısında belirtti. Ancak yüz binlerce kişinin arasından yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı erken erişime davet alabildi.

Amazon Luna erken erişime açıldı:

Amazon, bugün erken erişime açtığı Luna sistemine katılan oyuncularının geri dönüşlerini takip edecek. Erken erişim için davet almaya layık görülen oyuncular, aylık 6 dolarlık (yaklaşık 47 TL) fiyat biçilen Luna+ Game Channel'daki 50'den fazla oyunu bulut sistemi üzerinden oynayabilecekler.

Erken erişime erişim davetiyle yeni sistemi kullanmaya başlayan oyuncular, Ubisoft Channel üzerinden sistemde Assassin's Creed Valhalla'yı da oynama şansına sahip olacaklar. Bunun yanı sıra Amazon Luna, Far Cry 6 gibi diğer dev Ubisoft oyunlarına da ev sahipliği yapacak.

Amazon Luna, oyuncuların web tabanlı bir istemci kullanarak PC, Mac, Fire Tv, iPhone ve iPad'de 100'den fazla oyundan oluşacak bir kitaplık sunacak. Bununla birlikte dileyen kullanıcılar, Amazon'un Luna'ya özel kontrolcüsü 'Luna Controller'ı da satın alabilecek. Luna Controller, 49,99 dolardan (yaklaşık 393 TL) satışa sunulacak.

Ancak oyuncular Luna'da yalnızca Luna Controller'ı kullanmak zorunda olmayacaklar. Dileyen oyuncu, cihazının desteklediği bir kontrolcüyü de kullanarak oyunların tadını çıkarabilecek. Luna Controller'ı diğer kontrolcülerden ayıran en önemli etmenlerse Cloud Direct teknolojisi ve Alexa desteği olacak.