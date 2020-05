Amazon Games, Yeni Ücretsiz Oyunu Crucible'ı Resmen Duyurdu

Amazon Games, oynaması ücretsiz çevrimiçi oyunu Crucible’ı duyurdu. Stüdyo, oyunun duyurusuna ek olarak bir tanıtım videosu ve oyunun çıkış tarihini de paylaştı.

Amazon Games, bugün yaptığı duyuruda PC için yepyeni bir ücretsiz oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Stüdyonun Crucible adını verdiği oyunun çıkış tarihiyse sadece birkaç hafta kadar uzakta. Stüdyodan yapılan açıklamaya göre Crucible, başlangıçta 3 oyun moduyla birlikte gelecek ve bunların hepsi takım bazlı olacak. Oyun, bilinen uzayın sınırındaki oldukça tehlikeli bir gezegende geçecek.

Oyunda yer alacak olan modlardan ilki Heart of the Hives olacak. PvE ve PvP üzerine kurulu bu mod, 4'e 4 olarak oynanıyor. Oyuncuların bu modda Hive’ların üstesinden gelmesi gerekiyor. Her bir 'Hive' (kovan), tam ortasında bir kalp taşıyor ve bunlardan üç tane toplamayı başaran ilk takım oyunu kazanıyor. Yani modda hem kovanlar hem de rakip takımla boğuşmak gerekecek.

Crucible’ın içeriği ve yapısı:

Oyunda yer alacak olan bir diğer mod Alpha Hunters. PvP olarak oynanan bu modda 2 kişilik 8 takım bulunuyor. Bu modda ulaşılması gereken hedefse bu 8 takım arasından en son ayakta kalan olmak. Oyunun çıkışında yer alacak olan üçüncü modsa Harvester Command. Bu modda her biri 8 oyuncudan oluşan 2 takım birbirleriyle yarışıyor. Bu modda her takım Essence Harvesters’ı yakalayıp elinde tutmaya çalışacak. 100 puana ulaşan ilk takımsa eşleşmenin galibi olacak.

Oyunda her biri birbirinden farklı toplamda 10 karakter bulunuyor ve bu karakterlerin her birinin kendine has silahları, yetenekleri ve oynanış tarzları var. Oyun boyunca; karakterinizin seviyesini artırmak ve yeteneklerini geliştirmek için güçlü esansları toplayacaksınız.

Crucible çıkış tarihi:

Oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulacak olan Amazon Games’in bu oyunun çıkış tarihi 20 Mayıs 2020 olarak duyuruldu. Yani oyunun çıkışına sadece birkaç hafta kaldı. Oyunu geliştiren stüdyoysa Amazon Games bünyesinde yer alan Relentless Studio oldu.

Oyunla ilgili daha detaylı bilgi için Crucible’ın internet sitesine gidebilirsiniz. Ayrıca oyunun Steam sayfasına giderek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Oyunla ilgili düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.