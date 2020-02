En Fazla Oyuncuya Sahip 10 Online Oyun

Online oyun denilince akla gelen, en çok tercih edilen ve yüksek oyuncu sayısına sahip online oyunları listeledik. Çoğu isim tanıdık, ancak oyuncu sayıları pek çok ülkeden daha fazla...

Oyun sektörü hızla gelişmeye devam ederken online oyun türlerinin sayısı gittikçe artmakta. Bu durum, elbette oyuncuların dikkatini çekiyor. Online bir oyunun kaderini belirleyen faktörlerin en önemlisiyse o oyunu oynayan oyuncu sayısı. Örneklere baktığımız zaman popüler bir online oyunun çoğu ülkenin nüfusundan fazla oyuncu sayısına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı online oyunlar, ilk çıktıklarında oyuncuların ilgisini çeker ve popüler olur. Bazılarıysa zamanla popülerliğini yitirerek oyuncu kaybetmeye başlar. Oyunlardan öne çıkanlarsa başarısını koruyarak yıllarca oyuncular tarafından tercih edilen oyun olarak kalır.

En çok oyuncu sayısına sahip online oyunlar:

10. The Division 2:

Geliştirici: Massive Entertainment

Massive Entertainment Platform: Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One

Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Online oyuncu sayısı: 63.000’den fazla konsol oyuncusunun yanı sıra oyunu doğrudan alanlar da var.

Üçüncü Şahıs Nişancı (TPS) türünün en popüler temsilcilerinden biri olan Tom Clancy's The Division 2, ABD'nin başkenti Washington’da geçiyor. Amacımız virüsün tamamen yayıldığı bir dünyada ekip arkadaşlarınızla iş birliği yaparak kalan masum insanları korumak.

Oyun, ilerleyen zamanlarda 8 oyuncuya kadar oynanabilecek baskın tarzında bir moda da sahip olacak. The Division 2, eleştirmenlerden genellikle iyi notlar alıyor ve geliştiriciler, oyunu iyileştirmek amacıyla görüşlere de büyük önem veriyor.

9. The Splatoon 2:

Geliştirici: Nintendo

Nintendo Uyumluluk: Wii U

Wii U Online oyuncu sayısı: 5 milyon

2015 yılında çıkan Splatoon 2 Üçüncü Şahıs Nişancı gözüyle oynanan bir aksiyon oyunu. Oyundaki amaç, 4'e 4 takımlardan oluşan oyuncuların birbirlerine mürekkeple vurarak haritayı kendi takımının rengine boyamak.

Oyunun çılgınlar gibi oynanmasının en büyük nedeni ise sadece Nintendo Wii U platformuna özel olarak sunulması zira Nintendo'nun Asya'daki satış başarıları düşünüldüğünde Splatoon 2'nin oyunculara erişmekte sorun yaşayamayacağı aşikar.

8. DOTA 2:

Geliştirici: Valve Corporation

Valve Corporation Platform: Microsoft Windows, macOS ve Linux

Microsoft Windows, macOS ve Linux Online oyuncu sayısı: 5 milyon

2015’te çıkan DOTA 2’yi duymayanımız kalmamıştır. Valve’ın çoklu oyuncu moduna sahip bu oyuna yaptığı yatırım gerçekten çok yüksek. Bugüne kadar gerek kalitesi gerekse oyun içi ödüllendirme sistemine kadar birçok ödüle layık görülmesinin arkasında büyük bir emek yatıyor. Aynı zamanda DOTA 2, dünyaca ünlü oyuncuların da oynadığı çeşitli turnuva ve liglere de konu oluyor.

7. League of Legends (LoL):

Geliştirici: Riot Games

Riot Games Platform: Xbox, iOS, PC, Android

Xbox, iOS, PC, Android Online oyuncu sayısı: 27 milyon

Online oyun listelerinde genellikle karşılaştığımız bir diğer isimse LoL. Her ne kadar 2009’da çıkmış olsa da bu oyun Moba RPG sevenlerin arasında hâlâ en popüler olanı. 140’tan fazla şampiyon seçeneğiyle 5 kişilik iki rakip takımın birbirinin üslerini yok etmeye çalıştığı bu oyun, aynı zamanda muhteşem grafiklere sahip.

6. HearthStone:

Geliştirici: Blizzard Entertaintment

Blizzard Entertaintment Platform: Xbox, iOS, PC ve Android

Xbox, iOS, PC ve Android Online oyuncu sayısı: 29 milyon

En çok tercih edilen online oyun listemizdeki diğer oyunlardan biraz farklı olan HearthStone, aslında Blizzard tarafından deneme amaçlı geliştirilen bir projeydi ancak oyun çok fazla beğenildi ve şimdi en çok online oyuncuya sahip oyunlardan biri.

HearthStone ücretsiz bir dijital kart oyunu. Burada amaç, farklı sınıflara ait kart destelerini kullanarak rakibinizi yenmek. Her bir sınıfın, hatta her bir kağıdın kendine özel yetenekleri ve özel güçleri bulunmakta ve World of Warcraft dünyasına biraz hâkimseniz bu sınıfların nereden geldiğini çok iyi anlarsınız.

5. Counter-Strike: Global Offensive:

Geliştirici: Valve Corporation

Valve Corporation Platform: Xbox 360, OS X, Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Linux

Xbox 360, OS X, Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Linux Online oyuncu sayısı: 32 milyon

Online oyun önerisi yapacak birisinin ağzından çıkacak ilk üç oyundan birisi Counter-Strike: Global Offensive olabilir. Yapım, uzun yıllardır FPS kategorisi altında en çok tercih edilen oyunlardan biri. Konusunu zaten siz biliyorsunuz, ayrıca uzun uzun anlatmamıza gerek bile yok.

4. Fortnite Battle Royale:

Geliştirici: Epic Games

Epic Games Platform: Xbox, iOS, PC ve Android

Xbox, iOS, PC ve Android Online oyuncu sayısı: 39 milyon

2017’de oyuncuların dikkatini çekmeye başlayan bu oyun asıl patlama noktasını 2018’de yaşadı. O zamandan beri ise listedeki yerini hâlâ koruyor. PUBG ile aynı mantığa sahip bu oyunda bir de ek olarak rakiplerinizden korunmak için hızlıca kaleler inşa etmeniz gerekiyor.

Her ne kadar PUBG’den daha fazla özelliğe, modlara ve ekipmanlara sahip olsa da oyun hiç bir zaman onun kadar popüler olamadı ancak bu oyunları aynı kategoride saydığımızda oyuncu sayısı yine bir hayli yüksek.

3. Apex Legends:

Geliştirici: Respawn Entertainment

Respawn Entertainment Platform: Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox

Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox Online oyuncu sayısı: Aylık 50 milyon oyuncu

Piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren popüler olan bu oyun, PUBG ve Fortnite insanı olmayan ancak yine de savaş meydanında oynamayı seven oyuncuların adresi. Üç kişilik iki takımdan oluşan rakiplerin amacı bir adada etraftaki malzemeleri ve silahları kullanarak birbirlerini öldürmeye çalışmak. En çok üyesi yaşayan takımsa oyunu kazanıyor. Popüler olmasının yanı sıra aynı zamanda Apex Legends 2020’nin en iyi süper kahraman temalı oyunu ödülünü de kazanmış bulunmakta.

2. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG):

Geliştirici: PUBG Corporation

PUBG Corporation Platform: Xbox, iOS, PC ve Android

Xbox, iOS, PC ve Android Online oyuncu sayısı: 50 milyondan fazla

2018’de çıkan bu oyun, online oyuncuların aklını başından almış vaziyette ve gün geçtikçe artan oyuncu sayısına sahip. Armor ve H1Z1’e benzeyen bu oyun, aynı anda 99 oyuncunun bir arada oynamasına izin veriyor. Çalıların arasında saklanan düşmanlarla aynı haritada oynadığınız bu oyundaki gerçeğe yakın grafikler, oyunun tercih edilmesinin sebeplerinden biri.

1. Minecraft:

Geliştirici: Mojang

Mojang Platform: Microsoft Windows, macOS ve Linux

Microsoft Windows, macOS ve Linux Online oyuncu sayısı: 91 milyon

Birçok farklı moda sahip bu oyun, çıktığı yıldan beri en çok tercih edilen oyunlardan biri. Ücretsiz olan bu oyundaki temel amaç, kendi yarattığınız üç boyutlu dünyada hayatta kalmak. Bu da yaratacağınız binalar, hayvanlar, insanlar ve yemekler üzerinde kuracağınız üstünlük sayesinde oluyor.

Hayatta kalma, macera, yaratıcı ve izleyici gibi birçok modu bulunan Minecraft hem ücretsiz, hem de fazla kısıtlaması olmadığı için oyuncunun canının istediği gibi oynamasına izin veriyor.