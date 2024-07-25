Fiyatı ve özellikleri göz önüne alındığında dikkatleri üzerine çeken ve Amazon'da günün fırsatları arasında yer alan monitörlerden bazılarını listeledik.

Amazon'da indirim fırsatının devam ettiği ürünler arasında oyuncu monitörleri de yer alıyor. Farklı boyut ve özelliklerde karşımıza çıkan bu monitörler arasından seçtiklerimizi sizler için araştırdık. Eğer ki bir monitör ihtiyacınız varsa aşağıda listelediğimiz ürünlerden birini seçebilirsiniz. Gelin bu listeye beraber bakalım.

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En Avantajlı Monitörler:

170 Hz ekran yenileme hızı ve 2560x1440 piksel görüntü kalitesi ile karşımıza çıkan MSI G32CQ5P Oyuncu Monitörü, 1500R kavis çapında 31.5 inç bir ekrana sahip. Ayrıca 178 derecelik geniş görüntüleme açısı, optimal izleme açısından taviz vermeden sisteminizi istediğiniz gibi konumlandırmanıza olanak sağlar. Gece görüşü özelliği ile de karanlık ortamlarda detayları otomatik olarak aydınlatır.

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1500R kavisli 32 inç ekranı ile oyun oynarken güzel bir deneyim yaşayabileceğiniz ViewSonic VX3218-PC-MHD Oyuncu Monitörü, 165 Hz ekran yenileme hızı ve 1920x1080 piksel görüntü kalitesi ile listemizde yerini alıyor. Sahip olduğu AMD FreeSync Premium özelliği sayesinde içeriğin kare hızıyla monitörünüzü senkronize ederek ekran yırtılmalarını oldukça önlüyor. Bunun yanında FPS, RTS, MOBA türü oyunlar için önceden test edilmiş Oyun Modu ayarları da, en iyi renk ve teknoloji uyumunu sunuyor.

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1 ms tepki süresi ve 100 Hz ekran yenileme hızına sahip olan MSI PRO MP245V Anti-Glare Monitör, 1920x1080 piksel görüntü kalitesine sahip. 23'' ekran boyutuna sahip olan bu monitör, güneş ışığı ya da diğer ışık kaynaklarından gelen yoğun ışıklardan etkilenmez. 178 derecelik görüş açısı ile de nerdeyse her bölgeden monitörü rahatlıkla görebilirsiniz.

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AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync ve VESA ClearMR teknolojisine sahip olan Viewsonic VX2428J Oyuncu Monitörü, 1920x1080 piksel görüntü kalitesiyle karşımıza çıkıyor. 23.8 inç boyutundaki ekranı, 180 Hz ekran yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi ile oldukça akıcı bir performans alabileceğiniz bu monitör; uzun süreli kullanımlarda gözünüzü yormayacak teknolojik özelliklere de sahip.

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3840x2160 piksel 4K UHD ekran görüntü kalitesi ve 31.5'' boyutundakikavisli ekranı ile karşımıza çıkan MSI G321CUV Oyuncu Monitörü, 60 Hz ekran yenileme hızına sahip. Anti-Flicker ve Less Blue Light özellikleri göz yorgunluğunu azaltarak uzun süreler boyunca kullanımı kolaylaştırır. Ayrıca 178 º derecelik görüş açısı ve yansımayı engelleyici özelliği de bulunuyor.

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