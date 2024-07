Teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijital içeriklerin çoğalması, veri depolama ihtiyacımızı her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca fotoğraf, video, belge ve diğer önemli dosyalarımızı güvenli bir şekilde saklayıp yanımızda taşımak istiyoruz. Tam da bu noktada taşınabilir hard diskler imdadımıza yetişiyor.

Hem kişisel hem de profesyonel kullanımda hayatı kolaylaştıran taşınabilir hard diskler, bizlere güvenilir ve hızlı veri transferi imkânı sağlıyor. Bununla birlikte bilgisayarınızdan bağımsız olarak kullanabileceğiniz bu harici depolama aygıtlarının piyasada birçok çeşidi bulunuyor.

Biz de sizler için Toshiba’dan Seagate’e, Samsung’dan Sandisk’e farklı kapasitelere ve fiyatlara sahip olan birçok hard diski listeledik. Gelin içeriğimize bir göz atalım!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kapasite: 4 TB

USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Wi-Fi: Yok

Darbeye Dayanıklılık: Var

Toshiba Canvio 4TB Harici Harddisk, 4 terabayt kapasitesiyle yüksek depolama ihtiyacınızı karşılayabilir. Cihaz USB 3.0 sayesinde hızlı veri transferi sağlarken portatif tasarımıyla her yere taşınabilir.

Kullanıcı yorumları:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kapasite: 1TB

Boyut: 78*109*14 mm

USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0 & 2.0

Maksimum aktarım hızı: 5,0 Gbit/ sn

Hard diskin SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 özelliği ile dosyaları hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Ayrıca 4 TB'a kadar veriyi Canvio Basics harici sabit sürücüde saklayabilirsiniz.

Herhangi bir yazılım yüklemesi gerektirmeyen Toshiba Hard disk, Microsoft Windows ile kullanıma hazır şekilde gelir. Böylece, sık kullandığınız dosyaları her zamankinden daha kolay bir şekilde depolayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

1TB Depolama Kapasitesi

USB 3.2 Gen 1 Tip-C Arayüzü

140 MB/s'ye kadar Veri Aktarım Hızı

Bus Powered

G-DRIVE ArmorATD

Yağmura, toza ve 450kg'a kadar dayanıklılık

USB 3.0 uyumluluğu

Uyumluluk: macOS 10.12+ (Time Machine uyumlu), Windows® 10+ (yeniden biçimlendirmeyle), USB 3.0 ve Thunderbolt™

SanDisk 1TB G-Drive ArmorATD taşınabilir harddisk, zorlu koşullara dayanıklı yapısı ile sizlere güvenli veri depolama sunuyor. 1 TB kapasitesi, 140 MB/s veri aktarım hızı ve USB 3.2 Gen 1 Tip-C arayüzü ile cihazı hızlı ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Wi-Fi: Yok

Kapasite: 1 TB

Darbeye Dayanıklılık: Var

Hikvision 1TB Taşınabilir Disk, kompakt boyutu ve yüksek hızlı USB 3.0 arabirimi ile veri depolama ve transfer işlemleriniz için ideal bir seçenek. Ürünün USB üzerinden güç alması da ek adaptör kullanımına ihtiyaç duymadan kullanım kolaylığı sağlıyor.

Kullanıcı yorumları:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kapasite: 1TB

Arabirim: SuperSpeed USB 3.0 (Max): 4.8Gb/s

İşletim Sistemi: Windows, Mac, Windows 7/Vista/XP, Mac OS X 10.4.8 veya daha üstü

SafetyKey koruması

Güvenilir Samsung yazılımları sayesinde verilerinizi yedekleyebileceğiniz ve koruyabileceğiniz Samsung M3 1TB USB3.0 2,5" Taşınabilir Disk, 1 TB kapasiteye sahip. Ayrıca SafetyKey ile fotoğraflarınızı ya da belgelerinizi, tereddüt etmeden saklayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

1 TB

A tipi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Desteklenen Windows çalışma sistemleri: Var

Desteklenen Mac çalışma sistemleri: Var

En iyi hard disk markalarından biri olan Seagate sayesinde saniyeler içinde ekstra depolama alanı elde edebilirsiniz. Seagate Expansion taşınabilir sabit disk, kompakt bir yapıya sahip ve yol için ideal.

Ürün sayesinde bilgisayarınıza istediğiniz anda depolama alanı ekleyebilir ve seyahate çıktığınızda büyük dosyaları yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kapasite: 12TB

USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0 / USB 2.0

Listemizin en yüksek kapasiteye sahip ürünü Wd Elements 12TB 3,5 Inc USB 3.0 Taşınabilir Disk. WD Elements Desktop 12 TB EMEA devasa kapasitesi, USB 3.0 uyumluluğu, ideal ebatları ve yüksek aktarım hızıyla her türlü dijital veri depolama ihtiyacınız için her zaman yanınızda!

Kullanıcı yorumları:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kapasite: 1 TB

Bağlantı: USB 3.0 (USB 2.0 uyumlu)

Boyutlar (G x D x Y): 110 x 81.5 x 12.8 mm

Ağırlık: 0.134 kg

WD Elements 1TB taşınabilir disk, yüksek kapasitesiyle kişisel verilerinizi güvenle depolamanıza olanak tanıyor. Cihaz, USB 3.0 bağlantı sayesinde hızlı veri transferi sağlar ve USB 2.0 ile uyumlu olarak geniş bir cihaz yelpazesiyle kullanılabilir.

Kullanıcı yorumları:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: