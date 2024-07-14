Günümüzün çoğu bilgisayar başında geçiyor. Kimimiz evden çalışıyoruz kimimiz ofisten. Biz de sizlere, özellikle bu uzun çalışma saatlerinde bilgisayar kullanımınızı kolaylaştıracak ürün tavsiyeleri geldik.

USB çoğaltıcılardan klavye temizleyicilere birçok laptop yanı aksesuarı bulunuyor. Peki ama biz hangi ürünleri almalıyız? Hangi dizüstü bilgisayar aksesuarı daha çok işimize yarar? İçeriğimizde bu soruların hepsini cevapladık.

Siz de bilgisayar başında geçirdiğiniz her anın tadını çıkarmak istiyorsanız, işte mutlaka almak isteyeceğiniz laptop aksesuarı önerileri!

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Özellikle dizüstü bilgisayarlar gibi hassas elektronik cihazların temizliği için tasarlanan kitin ince ve hassas yapıda kıllara sahip fırçası, klavye aralarındaki toz ve kirleri etkili bir şekilde temizlerken cihazlarınıza da zarar vermiyor. Ürünün mikrofiber pedi parmak izlerini ve lekeleri ekranlardan temizlerken sprey şişesi derin temizlik isteyenlere yardımcı oluyor.

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Yapışkan silikon tabanı sayesinde dizüstü bilgisayarınıza sabitlenip kaymayan avuç içi pedleri, yumuşak ve esnek malzemeden üretilmiş olup bileklerinize konfor sağlar ve uzun süreli bilgisayar kullanımlarında bilek ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, bileklerinizin doğal duruşunu destekleyerek daha sağlıklı bir çalışma pozisyonu elde etmenizi sağlar.

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Byeasy USB-C hub, bağlantı ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok işlevli bir seçenek. Bu taşınabilir hub, USB-C bağlantı noktası üzerinden bilgisayarınıza kolayca bağlanarak ek bağlantı seçenekleri sağlıyor. Ayrıca USB 3.0 Hub'ın her bağlantı noktası aşırı akım korumasına sahip olduğu için bağlı cihazlar kısa devrelerden kaynaklanan hasarlara karşı korunuyor.

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Bilgisayar başındayken başka cihazlarınızı da şarj etmek istiyorsanız size, tüm cihazlarınızı sadece 1 kabloyla şarj edebileceğiniz bir öneride bulunuyoruz. 60W gücüyle tam 90 dakika içinde tüm cihazlarınızı şarj edebileceğiniz şarj adaptörü, IP, USB-C, Mikro konektörlere sahip.

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Taşınabilir ve katlanabilir CloudValley bilgisayar telefon tutucu, dizüstü bilgisayarınıza takılarak telefonunuzu göz hizasında tutmanızı sağlar, böylece bilgisayarınızı kullanırken aynı anda telefonunuzu da rahatça görebilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış olan tutucu, kaymaz silikon pedleri sayesinde telefonunuzun güvenli bir şekilde yerinde durmasını sağlar. İki işi aynı anda yapmak isteyenlerin bakması gereken bir ürün.

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Kaynak cihazdan görüntü aktarımı için sadece tek bir USB bağlantısı kullanan ZenScreen MB16ACE, her iki yönde de takılabilen USB-C tasarımı sayesinde tüm cihazlarla hızlı ve kolay bağlantı yapılmasını sağlar. DisplayWidget yazılımı sayesinde, ZenScreen MB16ACE kendi yönünü otomatik olarak belirler ve görüntüyü yatay veya dikey olarak ayarlar. Yatay mod; sunumlar ve Excel tabloları için idealken dikey mod; kodları, belgeleri, kitapları veya mobil web sitelerini okumak için idealdir.

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Her gün kullandığımız ve elimizden düşürmediğimiz klavye, telefon, kumanda vb. ürünlerin hijyeni için kullanımı kolay, pratik ve ekonomik bir ürün olan Superclean temizlik hamuru, klavye tuşlarının arasına giren ulaşılamayacak toz ve pislikleri rahatlıkla temizlemenize yardımcı olur. Aynı zamanda ürün, uygulanan yüzeylerde jel hamura dair bir artık ya da yapışkanlık kalmayacağını da vaat ediyor.

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Minderli tasarımı sayesinde dilediğiniz yerde rahatça çalışabilmenize olanak sağlayan Vigo Wood laptop sehpası, dört farklı eğimde ayarlanabilir. 37,5 cm ve 28 cm boyutları ve sadece 1800 gram ağırlığında olan ürünü dilediğiniz yerde laptop, çalışma, çizim ya da tablet sehpası olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca pürüzsüz yüzeyi sayesinde bilgisayarınızın havalandırmasının doğru çalışmasını sağlar.

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Bilgisayar klavyesinin yanına yapıştırılarak sık kullanılan Microsoft Office ve Windows kısayollarını hızlıca erişilebilir hale getiren Synerlogıc word/excel windows kısayol etiketinin yapışkan kısmı kalıntı bırakmayan malzemeden üretilmiştir, böylece etiket, klavyeniz zarar görmeden istediğiniz zaman çıkarılabilir. Çıkartma, verimliliğinizi artırmaya ve çeşitli işleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur.

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Kişisel gizliliğinizi korumak için kullanabileceğiniz web kamerası kapağı, kaymaz yüzeyi sayesinde yerinden oynamaz ve gerektiğinde kolayca açılıp kapanabilir. Ayrıca ürünün ince yapısı, bilgisayar kapağınızın kapanmasını etkilemez.

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KLIM Bilgisayar Soğutucu, özellikle yüksek performans gerektiren işlemler sırasında dizüstü bilgisayarların ısınmasını önlemek için tasarlanmış güçlü bir fan. Bu model, dört adet yüksek hızlı fanı ile maksimum hava akışı sağlıyor ve bilgisayarınızı ısınmasını engelliyor. Fanların hızını manuel olarak ayarlayabilir, böylece gürültü seviyesini ve soğutma performansını ihtiyaçlarınıza göre optimize edebilirsiniz. Uzun çalışma saatlerinde ısınan bilgisayarlarına çözüm arayanların bakması gereken bir ürün.

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Mudder USB LED Dizüstü Bilgisayar Lambası, bilgisayarınızın USB portuna takılarak çalışıyor. Bununla birlikte lamba esnek bir tasarıma sahip olduğu için istediğiniz açıya çevrilebiliyor. Genellikle ekranın yanına takılarak kullanılan bu tür lambalar, gece çalışırken ve karanlıkta klavyeyi görmek için kullanışlı oluyor.

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Gizlilik filtresi, ışığın yansımalarını azaltarak ekranınızın dışarıdan daha az görünür olmasını sağlıyor. Böylece sadece doğrudan bilgisayarınızın önünde duran kişilerin ekranınızı görebiliyor. Bu özellikleri sayesinde özellikle açık ofis ortamlarında çalışırken tercih edilen bir ürün diyebiliriz. Kolay takılıp çıkarılabilen bir yapıya sahip olan filtre, ekranınızın boyutuna uygun olarak seçilmeli. Buna ek olarak mavi ışığı azaltan gizlilik filtresi, göz sağlığınızın da dostu.

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