Oyun tutkunlarının işine yarayacak, estetik, konforlu ve kullanışlı ürünleri inceledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım.

Bilgisayar, telefon veya bir oyun konsolu başında geçirdiğimiz zamanda, bulunduğumuz ortamın ve kullandığımız cihazların önemini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden konforumuzu artıracak, piyasada bulunan farklı özelliklerdeki ürünleri araştırdık. Eğer ki bu ürünlere senin de ihtiyacın varsa içeriğimize göz atabilirsin.

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Abra A5 V20.2 15,6" Oyun Bilgisayarı

Oyun oynarken hem performansın hem de keyfin için olmazsa olmaz ilk şey iyi bir oyuncu bilgisayarı. Eğer hem fiyatıyla seni üzmeyecek hem de işlemcisinden ekran kartına her yönüyle performans kaygısı yaratmayacak bilgisayar arıyorsan Monster'ın Abra A5 V20.2 modeline göz atabilirsin. GeForce RTX 4050 ve 13. Nesil Intel® Core™ i5-13500H 45 Watt işlemci ile gelen bu bilgisayar oyunlardan aldığın keyfi artıracak.

Üstelik buraya tıklayıp MEDIAZONE500 koduyla bilgisayarına takipçilerimize özel indirimle sahip olabilirsin.

Bana daha güçlü bir bilgisayar lazım dersen: Tulpar T6 V2.1 AI Creator Bilgisayar

O zaman sana önerimiz Tulpar T6 V2.1. Intel Core Ultra 7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX4070 ile hem oyunlarda hem de üretken yapay zekâ araçlarını kullanırken tüm profesyonel ihtiyaçlarını karşılayacak bu bilgisayara buraya tıklayarak ulaşabilir ve MEDIAZONE1000 kodu ile indirimli sahip olabilirsin.

Alfais 4494 Çift Yönlü HDMI Çoğaltıcı

Alfais 4494 Çift Yönlü HDMI Çoğaltıcı, farklı teknolojik cihazlar arasında geçiş yaparken kablolarla uğraşmak istemeyenlerin ilgisini çekebilecek bir ürün.

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Everlasting Comfort Masa Altı Ayak Desteği

Masa başı çalışanların ya da uzun süre bilgisayar başında oturanların sıkça yaşadığı ayak ve bacak yorgunluklarını engellemek amacıyla karşımıza çıkan Everlasting Comfort Masa Altı Ayak Desteği, bacaklarınızı doğru pozisyonda tutarak sağlık bir duruşta oturmanıza yardımcı olur.

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Sony PlayStation 5 Dualsense Sarj İstasyonu

2 tane Dualsense kontrol cihazını aynı anda hızlıca şarj etmenizi sağlayacak olan Sony PlayStation 5 Dualsense Sarj İstasyonu, zamandan tasarruf yapmanıza yardımcı olacak.

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Skull & Co. Başparmak Kavrama Seti

Nintendo Switch, PlayStation 4/5 ile uyumlu kontrol cihazlarında sürtünmeyi artırarak daha fazla hissiyat sağlayan Skull & Co. Başparmak Kavrama Seti, aynı zamanda aşınmaya ve yıpranmaya karşı da koruma sağlar.

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Fifine Ampligame A6T Mikrofon Seti

Çift renki RGB aydınlatması ile oldukça şık görünümde karşımıza çıkan Fifine Ampligame A6T Mikrofon Seti, oyuncular ya da yayıncı olmak isteyenler için gayet ideal bir ürün.

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Tessan Çoklu Priz Kulesi

8 adet güç girişi ve 3 adet usb girişi bulunan Tessan Çoklu Priz Kulesi, aynı anda farklı elektronik cihazları kullananlar için hayat kurtarıcı olabilir.

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Blueforce Rgb Oyuncu Mouse Pad

7 farklı renk moduna sahip olan Blueforce Rgb Oyuncu Mouse Pad, kaymaz tabanı ve mikro yapılı yüzeyi ile bilgisayar masanıza renk katacak.

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Nintendo Switch Joy-Con Direksiyon

Nintendo Switch için üretilmiş olan bu direksiyon, bir çok oyunda kendinizi gerçek bir yarışçı gibi hissetmenizi sağlayacak,

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Ugreen Flexible Telefon Tutucu

Neredeyse bütün telefonlar ile uyumlu olan Ugreen Flexible Telefon Tutucu, tam bir fiyat performans ürünü olarak değerlendiriliyor.

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Glorious Gaming Mouse

Estetik tasarımı ve performans odaklı özellikleri ile karşımıza çıkan Glorious Gaming Mouse, oyun tutkunları için özel olarak tasarlanmış.

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