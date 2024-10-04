Amazon.com.tr, HEPAD (Her Eve Bir Pati Derneği) ve Kurtaran Ev Derneği ile yaptığı iş birliği kapsamında dernekler için ihtiyaç sayfaları oluşturdu.

Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ve pek çok firma bu anlamlı gün için faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu firmalardan biri de Amazon Türkiye oldu. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için Amazon.com.tr, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ve Kurtaran Ev Derneği ile iş birliğine gitti.

Bu iş birliği kapasımda amazon.com.tr üzerinde her iki dernekten gelen ihtiyaçlara dayalı bir destek sayfası oluşturdu. Bu destek sayfası ile Amazon.com.tr müşterileri, yıl boyunca bu listeler üzerinden yapacakları alışverişlerle, derneklerin yaşam alanlarındaki kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına destek olabilecekler.

Doğrudan yardım etmek mümkün olacak

Hem HEPAD hem de Kurtaran Ev Derneği, hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapan iki önemli sivil toplum kuruluşu durumunda bulunuyor. Derneklerin ihtiyaç listelerinde yer alan ürünleri satın alarak doğrudan destekte bulunulabilecek. Amazon da bu siparişleri bir teslimat adresi seçmek gerekmeksizin ilgili derneklere ulaştıracak.

Müşteriler ayrıca sokak hayvanlarının bakımı için gerek duyulan ürünlerin hangileri olduğu dışında gereken ürün sayısını ve ne kadar temin edildiği bilgisini de görebilecekler. Böylece en çok ihtiyaç duyulan ürünleri de öncelendirmeleri mümkün olacak.

Destek sayfasına ve derneklerin ihtiyacı olan ürünlere ulaşmak için burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.