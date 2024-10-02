Amazon’da Hayvanları Koruma Günü’ne özel seçili evcil hayvan mamalarında ve patili dostlarımıza lazım olabilecek ürünlerde indirimler var. Bu fırsatlardan yararlanmak isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Ailemizin bir parçası olan evcil hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için mamadan su sebiline birçok ürün, Hayvanları Koruma Günü’ne özel fırsatlarla Amazon’da.

Siz de evcil hayvan ürünlerini listelediğimiz içeriğimize bakarak %10 ek indirim kazanabilir ya da 5 alıp 4 ödeyebilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hayvanları Koruma Günü'ne özel fırsatlar hem evcil hayvanlarınızın hem de sizlerin yüzünü güldürecek.

Bu fırsat kapsamında Whiskas’dan Pedigree’ye birbirinden farklı mama markalarında alacağınız ürünlere sepette %10 ek indirim uygulanıyor. Hazır indirimler varken mama stoklarınızı yenilemek isterseniz buraya tıklayarak mamalardaki indirimleri görebilirsiniz.

İndirimler bununla da sınırlı değil. Bestpet ve Brit Care’de 5 al 4 öde fırsatı bulunuyor. Buraya tıklayarak Bestpet ve Brit Care indirimlerinin tümüne bakabilirsiniz.

5 al 4 öde kampanyasının seçili Mars ürünlerinde de geçerli olduğunu söylemeden geçmeyelim. Mars ürünlerindeki fırsatları kaçırmamak için buraya tıklamanız yeterli.

Sürekli su akışı sağlayarak suyun tazeliğini koruyan ve evcil hayvanların dikkatini çeken otomatik su sebili; 2,2 litre su haznesine sahip. Gıda ile temasa uygun plastiği ve BPA içermeyen yapısıyla dikkat çeken bu ürün, 3 kademeli filtreleme de yapıyor.

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30 derecede yıkanabilir olan kedi köpek taşıma çantasının tırnak ve diş darbelere karşı dayanıklı filesi bulunuyor. Ayrıca çantanın bavul geçme yeri sayesinde dostunuzla seyahatlerde de beraber olabilirsiniz.

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ByPet tuvalet önü paspası, elekli tasarımı sayesinde kedi kumunun dağılmasını ve etrafa yayılmasını önleyerek evinizin daha temiz kalmasını sağlıyor. Ürün kolay yıkanabilir olması ile de oldukça kullanışlı.

Kullanıcı yorumu:

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Şeffaf yapısı sayesinde evcil dostunuzu her an görebileceğiniz ByPet çanta, uçuş için ideal boyutlara sahip.

Kullanıcı yorumu:

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Trixie tüy makasının özel yuvarlak başlı tasarımı sayesinde evcil hayvanınızın kafasındaki ve patileri arasındaki tüyleri rahatça kesebilirsiniz.

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Evcil hayvanınızın patilerine herhangi bir zarar vermeden tüm kirleri yüksek oranda temizleyen aparat, toksik olmayan silikon malzemeden oluşuyor. Su eklendikten sonra kullanıma hazır olan bu ürün, özellikle dışarıda gezip gelen köpekleriniz için ideal bir tercih.

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12.5 X 7 cm fırça başı ve 9 cm sap uzunluğuna sahip fırça ile evcil hayvanınızın yapışan inatçı tüylerini açabilirsiniz.

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