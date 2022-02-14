İster evinizi daha da renklendirmek için olsun, ister de işlevsellik amaçlı olsun günümüzde ne ararsanız her türlü ürün teknolojiyle birleştirilmiş durumda. Ülkemizde pek çok ilginç ve kullanışlı teknolojik ürünleri bulmak için en iyi platformlardan birisi de elbette Amazon.
Türkiye’ye giriş yaptığından bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon’da gördüğümüz birbirinden ilginç ve kullanışlı teknolojik ürünleri önermeye devam ediyoruz. Bu listemizde de farklı kategorilerde işinize yarayabilecek ilginç teknolojik ürünleri listeledik.
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Dikkat çekici teknolojik ürün tavsiyeleri (Tıklayarak ürünlerin sayfalarına ulaşabilirsiniz):
- 355 TL: Sunydog mini fotoğraf yazıcısı
- 173 TL: Honorall Spiral stüdyo fotoğrafçılığı için floresan ampul
- 529 TL: Saha aydınlatacak kadar güçlü 250.000 Lümen Xhp90 LED el feneri
- 410 TL: LED yıldızlı gökyüzü projektörü
- 105 TL: Bluetooth kulaklık temizleme kalemi
- 409 TL: VR-PRIMUS VA4 akıllı telefonlar için kumandalı VR gözlük
- 543 TL: Xiaomi Mi Home güvenlik kamerası
- 723 TL: Xtrem Bots – Mazzy çocuklar için programlanabilir robot kiti
- 276 TL: Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 akıllı tartı