Apple'ın 1982'de ele aldığı ama hiç üretmediği "Happy Mac" konsepti, modern parçalarla çalışan bir bilgisayara dönüştürüldü.

1982'de henüz 27 yaşında olan Steve Jobs, rakipleri karşısında zorlanan Apple ürünlerini yeterince şık bulmuyordu. Bütün cihazlarda kullanılabilecek ortak bir görünüm arıyordu. Bu amaçla ünlü tasarım ekibi Frog Design ile anlaşıldı. Apple'ın 1990'a kadar süren, beyaz ve yuvarlak hatlı "Pamuk Prenses" (Snow White) tasarım döneminin temelleri de böyle atıldı.

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Bu iş birliği sırasında ortaya çıkan konsept modellerin çoğu hiçbir zaman seri üretime geçmedi. Rafa kalkan tasarımlardan biri olan "Happy Mac", wottle takma adlı bir geliştirici sayesinde 40 yılı aşkın bir aradan sonra çalışan bir bilgisayara dönüştü.

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40 yıllık tasarım günümüz teknolojisiyle nasıl canlandı?

Geliştirici işin beyni olarak kredi kartı boyutundaki Raspberry Pi 5'i seçti. 80'lerin ağır, hantal tüplü ekranları yerine eski bir iPad'den çıkardığı ince paneli kullandı. Bu sayede cihaz, o yılların teknolojisiyle mümkün olandan çok daha zarif durıyor.

Kasanın tamamı 3D yazıcıdan çıktı. İnce gövdenin masada devrilmeden durması için tabana ağırlık görevi gören çelik çubuklar yerleştirildi.

Ekranda da 80'lerin havası korundu. Eski yazılımları yeni cihazlarda çalıştırmaya yarayan bir program sayesinde bilgisayarda, Apple'ın o döneme ait Lisa sisteminin arayüzü açılıyor. Cihazın şimdilik kendi hoparlörü ve harici bir güç düğmesi yok. Bu eksiklere rağmen proje, teknoloji tarihinin kayıp parçalarından birini günümüze taşımış oldu.