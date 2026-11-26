Google, Türkiye’deki 20. yılını bugün düzenlediği bir etkinlikle kutluyor. Etkinlikte sahneye Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin video mesajı yansıtıldı. Pichai’nin söylediklerinde, özellikle Türkiye’deki yapay zekâ adaptasyonuna dair dikkat çeken somut vurgular var.

Pichai söze Google ile Türkiye’nin ortak noktasının “yenilikçilik” olduğunu söyleyerek girdi; hatta bunun iki tarafın da DNA’sında bulunduğunu vurguladı. Türkiye’de bugüne kadar dünya standartlarında altyapı yatırımları yaptıklarını hatırlatırken, milyonlarca insanı bu yeni döneme hazırlamak için açtıkları eğitim programlarına da değindi.

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Ancak konuşmanın asıl odağında, Türkiye’deki kullanıcıların yapay zekâyı günlük hayatlarına ne kadar hızlı kattığı ve yapay zekânın ülkemize önümüzdeki yıllarda sağlayacağı potansiyel katkı yer alıyordu.

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Türkiye gemini kullanımında dünyada üst sıralarda

Pichai’nin mesajındaki en çarpıcı ayrıntı, Google’ın yapay zekâ modeli Gemini’a dair paylaştığı veriler oldu. Türkiye’nin dünyada Gemini’ı en hızlı benimseyen ve en çok kullanan ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını söyleyen Pichai, ülkede milyonlarca kişinin uygulamayı aktif olarak kullandığını belirtti.

Bu hareketliliğin somut bir finansal karşılığı da var. Pichai, yapay zekânın önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 100 milyar dolarlık bir katkı sağlama potansiyeli taşıdığını ifade etti. Konuşmasını Türkiye’deki iş ortaklarına, yazılımcılara ve içerik üreticilerine teşekkür ederek noktalayan Pichai, ülkedeki bir sonraki 20 yılı da büyük bir merak ve heyecanla beklediklerini söyledi.