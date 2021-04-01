eBay tarafından kurulan bir haber merkezi, Amazon ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. The Intercept'in iddiasına göre Amazon, şirketi ve şirket kurucusu Jeff Bezos'u korumak için Twitter'da bir ordu kurmuş. Bu ordudaki kullanıcılar, Twitter'da gelen olumsuz yorumlara doğrudan müdahale ediyormuş.

eBay'in kurucu ortaklarından bir tanesi tarafından kurulan The Intercept isimli bir haber sitesi, bugün çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Bu iddiayı Amazon'un şirket içi belgelerine dayandıran ekip, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından olan Amazon'un şirket ve şirket kurucusu Jeff Bezos'u koruyabilmek için devasa bir Twitter ordusu kurduğunu açıkladı.

The Intercept'in iddialarına göre Amazon'un Twitter'da kurduğu ordu, bugün Türkiye'de de sıklıkla denk geldiğimiz "troller" gibi çalışıyor. Amazon ya da Jeff Bezos'la ilgili Twitter'da yapılan her paylaşımı büyük bir titizlikle inceleyen ekip, insanlara da doğrudan cevap veriyormuş. Ancak bu trol ekibini alıştığımız gruplardan ayıran bir fark var. Öyle ki Amazon, kurduğu bu sosyal medya ordusunun "AmazonFC" ile başlayan kullanıcı adlarını kullanmasını istemiş. Kullanıcılar, bu bölümden sonra diledikleri özelleştirmeyi yapabiliyorlarmış.

Amazon, Twitter'da kurduğu orduya eğitim vermiş

The Intercept'in orta çıkardığı şirket belgelerindeki bilgilere göre Twitter'daki ordu, kime ne cevap vereceklerine dair bazı eğitimler almışlar. Özellikle de olumsuz yorumlara yönelik oluşturulan taslaklar, söz konusu paylaşımlara doğrudan müdahale edilmesini sağlıyormuş.

Amazon, söz konusu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bir açıklama yapılırsa, bu iddiaların büyük bir ihtimalle reddedileceğini açıkça söyleyebiliriz. Ayrıca Jeff Bezos, kısa bir süre sonra Amazon'daki görevini devredecek. Bu devir işleminden sonra Twitter ordusunun nasıl çalışacağını ise zaman gösterecek.