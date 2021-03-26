İddilara Göre Amazon Çalışanları Pet Şişeye İdrar Yapıyor

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon'un eski bir çalışanı, mesai sırasında yaşanan yoğunluktan dolayı çalışanların pet şişeye işemek zorunda kaldıklarını, Bezos'un çalışanlara gerekli uygun koşulları sunmadığını açıkladı.

Özellikle pandemiden sonra dünyanın en iyi e-ticaret platfomu haline gelen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos hakkında uzun zamandır bazı negatif iddialar ortaya atılıyordu. Bu iddialardan en acımasız olanı, Bezos’un Amazon çalışanlarına uygun çalışma koşulları sağlayamaması ve bazı kişilerin yoğunluktan tuvalet gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayamaması bulunuyordu.

Uzun süredir Amazon çalışanları, Bezos'un sağladığı kötü koşulları protesto ediyordu ve eski bir Amazon çalışanının yapmış olduğu bazı yeni itiraflar, bu söylemlerin bir iddiadan ibaret olmadığını kanıtlamış oldu. Söylenenlere göre Amazon’da çalışan insanlar, kısıtlı mola süreleri yüzünden tuvaletlerini pet şişelere yapmak zorunda kalıyorlarmış.

"Çalışanlar sürekli izleniyor"

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un nasıl bu kadar başarılı olduğunu hepimiz merak etmişizdir ancak görünen o ki ünlü milyarderin başarısının ardında çalışanlarını zorlu koşullar altında çalıştırmak yatıyor. Soyadını vermek istemeyen eski bir Amazon çalışanı Savannah, mesai boyunca bütün hareketlerinin takip edildiğini, dağıtıma çıktığı sırada hangi noktada kaç dakika durduğunun bile izlendiğini dile getiriyor.

Pet şişeye idrar yapmanın şirket tarafından söylenmediğini ancak yoğunluk yüzünden insanların bunu yapmaya mecbur kaldığını belirten Savannah, şu ifadeleri kullandı; "Sizin pet şişeye idrar yapmanızı istemiyorlardı. Sadece tuvalete gidecek vaktiniz yoktu. Dürüst olmak gerekirse ben mümkün olduğu kadar kendimi tutuyordum. Fakat bazen kurye aracını teslim aldığımda benden önceki kuryenin bıraktığı pet şişelerde idrar vardı. İnsanlar çok tembeldi ve bunları atmak istemiyorlardı."

İddialara göre Amazon’un bundan haberi var

Amazon’un yeni çalışmaya başlayan insanlara verdiği bir kitapçıkta, tuvalet haricindeki yerlere idrar yapmanın profesyonel bir davranış olmadığı belirtiliyor. Olayı yorumlayan insanlar, Amazon’un çalışanlarının şişelere idrar yaptıklarından haberdar olduğunu, bu sebeple kitapçığa böyle bir madde koymak zorunda kaldığını belirtiyor.