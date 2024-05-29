Forza Horizon'ın arkasındaki isimler, Amazon için açık dünya bir sürüş oyunu geliştirmeye başladı.

Forza Horizon, çok yakın zamanda oldukça güçlü bir rakiple mücadele etmek durumunda kalacak gibi gözüküyor, üstelik de kendisine hiç yabancı olmayan isimlerin ellerinden çıkan bir rakiple. Zira Amazon'un bugün yaptığı açıklamaya göre Maverick Games ile Amazon, bilgisayar, PlayStation, Xbox Series X/S platformlarına çıkacak yeni bir açık dünya yarış oyunu geliştiriyor.

Forza Horizon'ı geliştiren Playground Games'in eski çalışanları tarafından kurulan Maverick Games yeni projenin başına geçti. Stüdyonun başındaki isim olan Mike Brown'ın ise doğrudan Forza Horizon 5'in kreatif direktörü olduğunu hatırlatmakta fayda var.

AAA bir proje olacak

Brown daha önce yaptığı bir açıklamada firmanın vizyonunu "yaratıcılık ve risk almayı teşvik edecek, geliştirici öncelikli bir stüdyo" olarak ifade etmişti. Bu yaklaşımın ekiplerine yüksek bir yaratıcılık kattığını söyleyen Brown, böylece oyuncuların aşık olacağı bir oyun yarattıklarını söylüyor.

Amazon ile olan anlaşma hakkında da konuşan Brown, “Amazon Games'teki ekibi tanıdıkça, ortak bir paydaya sahip olduğumuz hızla anlaşıldı - geliştiricilere, oyuncuların özel bulacağı deneyimler yaratma konusunda yenilikçi olabilecekleri bir alan sağlama taahhüdü. Çok fazla bilgi vermeden, ekibimizin heyecan içinde olduğunu ve oyunu dünyayla paylaşmak için sabırsızlandığını paylaşayım.” dedi.

AAA kategorisinde yer alacak olan oyunun henüz ismi bilinmiyor ancak açık dünya olacağı biliniyor. Forza Horizon 5'te de sadece araç sürüp yarışlara katılmamak mümkündü. Yeni oyunun bu yapıyı bir adım ileri taşıyıp taşıyamayacağını ise oyun çıktığında hep beraber göreceğiz.