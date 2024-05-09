Amazon, Prime Video'ya üç yeni interaktif reklam formatı ekleyeceğini duyurdu. Bu reklamlar, aboneleri Amazon'dan alışveriş yapmaya teşvik etmeyi amaçlayacak.

Eskiden tamamen reklamsız olan film ve dizi platformları, son yıllarda bu yaklaşımı değiştirerek reklamlı aboneliklere yönelmeye başladı. İlk olarak Netflix’ten, daha sonra da diğer platformlardan bu hamleleri görmüştük. Amazon’a bağlı Prime Video da birkaç aydır ek ücret ödemeyenlere reklam gösteriyordu.

Şimdi ise şirketten reklamlar konusunda yeni bir açıklama geldi. Amazon, “oturma odasında bulunan” cihazlara üç yeni reklam formatı getireceğini duyurdu.

İçerikler durduğunda ve hatta reklamların sonrasında bile yeni reklam formatları gösterilecek

Prime Video’ya eklenecek yeni reklam formatları, aboneleri Amazon’dan alışveriş yapmaya teşvik eden interaktif reklamlar olacak. Bu reklamlar, farklı şekillerde kullanıcıların karşısına çıkacak. Örneğin içerikleri durdurduklarında interaktif bir alışveriş reklamı görebilecekler. Hatta reklam içinde reklam bile yer alacak.

Şirket, oturma odasında bulunan cihazlara getireceğini ifade etmiş. Bu konuda detaylı bir açıklama bulunmuyor ancak televizyon, konsol gibi cihazlardaki Prime Video’da çıkabilecekleri anlamına geliyor. Mobil cihazlara gelip gelmeyeceği konusunda ise bir bilgi paylaşılmamış. Reklamların diziler, filmler ve diğer türdeki tüm içeriklerde kullanıcının karşısına çıkacağını ekleyelim.

Amazon, abonelerin içerik izlerken alışveriş yapmasını istiyor

Üç formattan ilki, “karusel” ismi verilen bir reklam formatı. Bu format, kullanıcıya kaydırarak keşfedebileceği farklı Amazon ürünleri gösterecek. Kullanıcı, bu reklamları durdurup ürünleri gezinebilecek ve sepetlerine ekleyebilecek.

Diğeri ise “interaktif durdurma reklamları”. İsminden de anlayabileceğiniz gibi izlediğiniz bir şeyi durdurduğunuzda karşınıza çıkacaklar ve interaktif olacaklar. Kullanıcı, direkt olarak ekranından sepetine ekleme veya hakkında daha fazla bilgi alma gibi seçeneklere sahip olacak. Bu reklamlar, normalde gösterilen reklamların sonrasında bile kullanıcının karşısına çıkacak. Üçüncü ve sonuncu format ise markalar hakkında bilgi göstererek Amazon’dan alışveriş yapmaya teşvik edecek.

Amazon, yeni formatları ne zaman kullanıma sunmaya başlayacağını açıklamadı. Bunun yerine “önümüzdeki yayın yılı” ifadelerini kullandı. Bunun normalde 31 Ağustos sonrasına denk geldiğimizi düşündüğümüzde yeni formatların eylül ayında çıkabileceğini tahmin edebiliriz.

Prime Video’nun ocakta gelen reklamlı versiyonu henüz Türkiye’de yok. Ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Bu yüzden yeni formatların ülkemize gelişiyle ilgili şu an için bir şey söylemek mümkün değil.