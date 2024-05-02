Microsoft'un bazı Xbox oyunlarına çoklu platform desteği getirmesinin ardından yeni söylentiler yükselmeye başladı. İddiaya göre şirket, eninde sonunda Halo ve Forza da dahil tüm birinci parti oyunlarını PlayStation'a getirmeyi planlıyor.

Xbox, bundan yaklaşık 3 ay önce patron Phil Spencer ve diğer iki üst düzey yöneticinin yaptığı bir açıklamayla iş yaklaşımlarında değişiklikler yaparak “Xbox her yerde” anlayışını benimsemeye başlayacağını duyurmuş ve bazı oyunlarının PlayStation ve Nintendo gibi platformlara geleceğini ifade etmişti. Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves’den oluşan bu oyunlar, son birkaç aydır PS ve Nintendo’ya ekleniyordu.

Aslında bu hamle, “Büyük Xbox özel oyunları tüm platformlara gelecek.” iddialarının yükselmesinin ardından gelmişti. O zamanki iddialarda, Starfield gibi dev yapımların da çoklu platform desteği kazanacağı aktarılmıştı. Ancak bu gerçekleşmedi ve Phil Spencer, özel oyun yaklaşımından henüz tamamen vazgeçmediklerini fakat diğer oyunları getirme fikrine de açık olduğunu aktardı. Başka oyunların gelip gelmeyeceği merak edilirken şimdi de heyecan verici bir iddia ortaya atıldı.

Halo ve Forza gibi tüm birinci parti Xbox oyunlarının PlayStation’a geleceği iddia ediliyor

Microsoft sızıntılarıyla tanınan Windows Central editörü Jez Corden, konuyu tekrar gündeme getirdi. Discord’da yaptığı bir paylaşımda, Xbox’ın tüm birinci parti oyunlarının en sonunda PlayStation’a gelebileceğini öne sürdü. Bunlar arasında Halo ve Forza gibi Xbox ile özdeşleşmiş yapımların bile yer aldığını iddia etti.

Ayrıca, Xbox ekosisteminin Steam benzeri bir geleceği olabileceğini ve yakında PC mağazalarını Xbox platformunda görebileceğimizi aktardı. Aslında bu iddiayı ilk kez duymuyoruz. Daha birkaç hafta önce Phil Spencer, Epic Games ve Steam gibi mağazaların Xbox’a gelmesini istediğini söylemişti. Yani gelecekte Xbox’ın PC oyunlarına destek verdiğini görme ihtimalimiz bir hayli fazla.

Tabii ki bunlar şimdilik sadece bir iddia. Gerçek olup olmayacağını söylemek için çok erken. Ancak Microsoft’un “Xbox her yerde” anlayışına yönelmesi, gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Spencer, üç ay önceki açıklamada henüz Xbox özel oyunlarından vazgeçmediklerinin altını çizmişti. Yani hiçbir şey belli değil. Şirketin nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini zamanla göreceğiz.