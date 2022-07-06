Dev firmalar Amazon ve Microsoft, İngiltere Rekabet Otoritesi (CMA) tarafından incelemeye alındı. Her iki incelemenin de odak noktasında rekabetin engellenmesi ihtimali odak noktasını oluşturdu.

Son yıllarda teknoloji tabanlı çalışan firmaların büyük bir yükselişi olduğu sık sık göze çarparken, Microsoft ve Amazon bu konuda akla gelen ilk örnekler arasında yer alıyor. Kendi alanlarında büyük bir paya sahip olan bu iki şirket için İngiltere'de inceleme başlatıldı.

Ülkenin rekabet otoritesi olan CMA, Amazon'a yönelik incelemesini firmanın rekabet düzenlemesine aykırı hareket ettiği yönündeki şüpheleri nedeniyle başlattı. Microsoft ise oldukça yüklü bir meblağ karşılığında Activision Blizzard'ı satın alması nedeniyle incelemeye girdi.

Amazon'un kendi ürünlerini öne çıkardığı iddia edildi

Amazon'a yönelik olarak başlatılan incelemenin temelinde, firmanın satış platformunda izlediği politika yer aldı. Kendi platformu üzerinden hem kendi ürünlerini satan hem de üçüncü parti kişilerin satış yapmasına olanak sağlayan Amazon'un, kendi ürünlerini öne çıkaracak şekilde hareket ettiği gerekçesiyle bu incelemeye dahil edildiği belirtildi.

Amazon satıcılara çeşitli hizmetler sunuyor ve ürünleri FbA adı verilen hizmet ile paketleyerek müşterilere ulaştırıyor. CMA'nın yapacağı inceleme Amazon'un ülke pazarında dominant bir rol alıp almadığına ve bu durumu, kendi ürünlerini ve iştiraklerini öne çıkararak kötüye kullanıp kullanmadığına bakacak.

Microsoft'a Activision Blizzard incelemesi

Microsoft ise geçtiğimiz günlerde duyurulan Activision Blizzard'ı satın alma işlemi nedeniyle CMA ile karşı karşıya geldi. Teknoloji devi bu satın alma için 68,7 milyar dolar gibi bir rakamı gözden çıkarmıştı. CMA, bu satın alma sonrasında tüketicilerin daha az seçenek veya daha yüksek fiyat gibi sorunlarla karşılaşabileceğini düşünüyor.

Kurumun açıklamasına göre Activision Blizzard'ın satın alınmasına ilişkin her iki şirket yetkililerinden de değerlendirme alınacak. Nihai karar için ise 1 Eylül 2022 tarihini beklemek gerekecek. Çıkacak karar satın almanın kaderini belirleyecek.