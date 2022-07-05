Türkiye İçin 'Amazon Prime Day' Tarihi Açıklandı

Amazon, yalnızca Amazon Prime abonelerine sunduğu "Amazon Prime Day" isimli indirim günlerinin Türkiye'de ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı. Tüm dünyada 12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Prime Day, Türkiye'de ise hem farklı tarihlerde hem de çok daha uzun bir sürede gerçekleşecek.

Birkaç yıldır Türkiye'de de aktif olarak hizmet veren dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon, milyonlarca kullanıcının beklediği alışveriş festivali "Amazon Prime Day 2022"nin Türkiye için tarihlerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, önümüzdeki günler itibarıyla oldukça özel indirim kampanyaları ile tanışma imkanı yakalayacaklar.

Amazon yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Amazon Prime Day 2022, Türkiye'de 18-25 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Böylelikle ülkemizdeki tüketiciler, bir hafta boyunca indirimli fiyatlarla ürünler satın alabilecekler. Yalnızca Amazon Prime aboneleri için geçerli olacak kampanya, diğer ülkelerde ise 12 Temmuz'da başlayacak ve 2 gün geçerli olacak. Amazon, Türkiye'ye kıyak geçmiş durumda.

Amazon Prime Day nedir? Kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor?

Amazon Prime Day, Amazon'un gerçekleştirdiği en büyük indirim kampanyalarından bir tanesi. Kullanıcılar, bu etkinlik kapsamında satın almak istedikleri ürünlere çok daha avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyorlar. Ancak bu indirimlerden faydalanmak için Amazon Prime abonesi olmak gerekiyor.

Prime Day'de sunulacak tüm indirimlerden faydalanmanın yanı sıra ücretsiz kargo, Prime Gaming ve Amazon Prime video gibi yan hizmetlerden faydalanmak için hemen ayda sadece 7,90 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz.