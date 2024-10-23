Amazon, mobil uygulama tasarımını yeniledi. Yapılan açıklamaya göre artık daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulacak. Yeni tasarımın küresel çapta ne zaman yayımlanacağı şimdilik belli değil.

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, mobil uygulama tasarımını yenilediğini duyurdu. An itibarıyla ABD'deki bazı Android ve iOS kullanıcılarına sunulan yeni tasarımın, küresel çapta ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiriciler, kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunabilmek için böyle bir değişikliğe gittiler. Bu bağlamda; yeni tasarımda kullanıcıların alışkanlıklarına göre ürün tavsiyeleri yapılacak, beğenebilecekleri ürünler daha fazla ön plana çıkarılacak.

Amazon'un yeni tasarımı böyle görünecek

Amazon'un yeni tasarımı, kullanıcılara bol bol pencere sunacak. Bu pencerelerde kampanyalar, Prime avantajları ve kategorilerin öne çıkan ürünler bulunacak.

Amazon, kullanıcıların tekrar tekrar sipariş ettikleri ürünleri barındıran bir merkeze sahipti. Yapılan açıklamaya göre bu merkez de değiştirilecek. Kullanıcılar, yapılan değişikliklerle daha önceden satın aldıkları ürünlere çok daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Ayrıca daha önce alınan ürünlere tamamlayıcı ürün tavsiyeleri de bu merkez üzerinden verilecek.