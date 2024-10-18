Amazon'un AWS birimi, uzaktan çalışma sistemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Amazon AWS CEO'su Matt Garman, toplantı sırasında oldukça sert bir çıkış yaptı.

COVID-19 pandemisi, uzaktan çalışma sistemini hayatımızın bir parçası hâline getirdi. Bugün bazı şirketler hâlâ uzaktan çalışma sistemini uyguluyor olsalar da bazıları bu duruma karşı. Gelen son haberler ise dünya devi Amazon'un, bu konuda tartışmalı bir süreçten geçtiğini gözler önüne seriyor.

Reuters'in haberine göre Amazon'un AWS birimi, geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya katılan isimlerden bir tanesi de AWS CEO'su Matt Garman'dı. Oldukça sert bir açıklama yapan Garman, ofise dönmek istemeyen Amazon AWS çalışanlarının istifa edebileceklerini söyledi. Bu açıklama, bazı şirketleri çalışanları tarafından bir rest olarak algılandı.

"Çalışanların yüzde 90'ı ofise dönmeyi kabul ediyor"

Amazon, Ocak 2025 itibarıyla ofise dönme ve haftanın 5 gününü ofiste geçirme kararı aldı. İşte Matt Garman, bu kararın çalışanların yüzde 90'ı tarafından kabul edildiğini söylüyor. Birlikte olmanın daha etkili sonuçlar ürettiğini tespit ettiğini söyleyen Amazon AWS CEO'su, bu baskıyı yaparken art niyet gütmediğini ifade etti. Ancak bazı çalışanlara göre ofise gidip gelmek bile yorucu ve vakit kaybettirici bir süreç.

Uzaktan çalışma sistemini reddeden tek firmanın Amazon olmadığını da söyleyelim. Geçmiş dönemlerde başta Elon Musk olmak üzere pek çok iş insanı, uzaktan çalışmayı doğru bulmadığını belirtti. Ayrıca Zoom ve Dell gibi firmalar da çoktan ofise dönmüş durumdalar.