Amazon Music, yapay zekâyla çalma listesi oluşturmaya olanak tanıyan "Maestro" özelliğini tanıttı. Henüz test aşamasında olan özellik, yakında tüm kullanıcılara gelecek. Amazon Music ülkemizde olmadığı için maalesef biz kullanamayacağız.

Son zamanlarda gündelik hayatımızda kullandığımız birçok farklı uygulamaya, yapay zekâ özellikleri gelmeye başlamıştı. Müzik uygulamaları da bunlardan biriydi. Örneğin Spotify, geçen hafta oynatma listesi oluşturabilen yapay zekâ özelliğini birkaç ülkede kullanıma sunmuştu.

Bugün ise bir başka popüler müzik uygulamasından böyle bir hamle geldi. Amazon Music, Maestro ismini verdiği yapay zekâ özelliğini tanıttı. Maestro, Spotify’ınkine benzer bir işleve sahip.

Maestro, metin komutlarıyla çalma listeleri oluşturabiliyor

Amazon Music kullanıcıları, nasıl bir çalma listesi oluşturmak istediklerini metin komutları yoluyla Maestro’ya iletecek. Yapay zekâ da isteklere uygun şekilde listeler oluşturacak. Üstelik komutlarda emoji kullanmak da mümkün olacak. Örneğin üzgün surat emojisi koyulduğunda yapay zekâ modeli ne demek istendiğini anlayabilecek.

Amazon’un aktardığına göre kullanıcılar bu listeleri kütüphanelerine kaydedebilecek. Ayrıca diğer Amazon Music kullanıcılarıyla da paylaşabilecek.

Yalnızca Amazon Music uygulaması üzerinden kullanılabilen Maestro, şu an için beta olarak çıkış yaptı ve ABD’deki belli sayıda kullanıcıda test ediliyor. Şirket, daha geliştirilme aşamasında olduğu için her seferinde doğru sonuçlar oluşturamayabileceğini de ekliyor. Ne zaman geniş çapta çıkış yapacağı belli değil.

Amazon Music maalesef Türkiye’de hâlâ yok

Maestro geniş çapta kullanıma sunulduğunda maalesef biz ulaşamayacağız. Çünkü Amazon’un müzik hizmeti henüz ülkemize giriş yapmadı. Gelip gelmeyeceği konusunda da bir bilgi bulunmuyor.