Amazon, satıcıların ürün listeleme süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir yapay zekâ özelliği yayımladı. Bu özellikle kullanıcılar, tek bir kopyala yapıştır işlevi ile Amazon'a ürün ekleyebilecekler.

Üretken yapay zekâ teknolojileri, hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladı. Bugün Instagram ve TikTok gibi uygulamalardan tutun da Slack gibi daha profesyonel yazılımlara kadar yapay zekâ odaklı özellikler kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Şimdiyse bunun gibi bir hamle, e-ticaret devi Amazon'dan geldi. Platform, satış yapan kişi ve firmalar için yepyeni bir özellik oluşturdu.

Amazon'un henüz kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulan yeni özelliği, satıcıların ürün listeleme süreçlerini aşırı derecede kolaylaştıracak. Çünkü bir satıcı, bu yeni özellik kapsamında tek bir kopyala yapıştır işlemi ile satacağı ürünü Amazon'a ekleyebilecek. Yapay zekâ, Amazon'un tüm ürün listeleme sürecini tek başına halledecek.

Peki bu özellik nasıl çalışacak?

Amazon'un yapay zekâdan güç alan yeni özelliği, kullanıcının bir internet sitesinde yayımlanmış olan bir ürünü, Amazon'daki mağaza sayfasına eklemesini sağlıyor. Burada, kullanıcının yapması gereken tek şey, üçüncü taraf internet sitesinin bağlantısını kopyalayıp, Amazon'daki ilgili bölüme yapıştırmak. Yapay zekâ, ürün görsellerinden başlığa kadar ihtiyaç duyulan tüm bilgileri otomatik olarak ayarlayacak.

Ancak burada önemli bir husus var. Amazon'un yeni özelliğini kullanacak işletme veya satıcının, bağlantı verdiği internet sitesinde hak sahibi olması gerekecek. Yani rastgele bir ürünü Amazon'a eklemek mümkün olmayacak. Satıcılar, kendilerine ait olan internet sitelerinde veya e-ticaret platformlarındaki ürünlerini, Amazon'a bir tıkla aktarabilecekler. Böylelikle satıcıların ürün listeleme süreçler, her zamankinden daha kısa sürede tamamlanmış olacak.