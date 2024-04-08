Spotify, "AI Playlist" isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, yazılan bir metinden çalma listeleri oluşturulmasını sağlayacak. Özelliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, yapay zekâ destekli özelliklerine bir yenisini daha ekledi. "AI Playlist" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, kullanıcıların bir metin girdisiyle çalma listeleri oluşturmalarını sağlayacak.

Spotify'ın henüz beta aşamada olan ve şimdilik İngiltere ile Avustralya'da kullanıma sunulan yeni özelliği, yazdığınız bir metne göre çalma listesi oluşturacak. Geçmişteki dinleme alışkanlıklarınızdan da faydalanacak özellik, ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Özelleştirme imkânı da sunulacak

Spotify'ın yeni özelliği, sonradan özelleştirmeye de imkân tanıyacak. Bu kapsamda; bazı parçaları manuel olarak silebileceksiniz. Ya da diyelim ki oluşturduğunuz çalma listesinde yeterince pop şarkı yok. "Biraz daha pop müzik ekleyelim." şeklinde bir komut verdiğinizde çalma listesinin yenilenmesini sağlamış olacaksınız.

Spotify'ın yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. AI Playlist'in sadece İngilizce olarak mı kullanılacağı yoksa Türkçe gibi yerel diller için de mi kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Öte yandan; özelliğin küresel dağıtımının ne zaman yapılacağının da bilinmediğini söyleyelim.