Amazon, bugün yaptığı duyurusunda Sony Pictures ile Marvel dizileri çekeceğini açıkladı. Bu dizilerden ilki, Silk: Spider Society olacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ile son aylarda çok sayıda yeni kullanıcı kazanan Amazon, bugün büyük bir haberle daha gündeme geldi. Şirket, Sony Pictures bünyesindeki Marvel karakterlerine odaklanan diziler için ‘sipariş verdiğini’ açıkladı.

Amazon tarafından paylaşılan detaylara göre bu dizilerden ilki, Cindy Moon’u konu alan Silk: Spider Society olacak. Cindy Moon, Marvel evreninde Peter Parker ile aynı örümcek tarafından ısırılmış Kore kökenli bir kadın idi. Süper kahraman adı ise ‘Silk’ oluyordu.

Dizinin arkasındaki isimler de açıklandı:

Amazon’da yayınlanacak yeni Marvel dizisi, paylaşılan ilk detaylara göre The Walking Dead’in geliştiricisi Angela Kang tarafından yönetilecek. Dizinin yapımcı tarafındaysa Oscar ödülü kazanan Spider-Man: Into the Spider-Verse’ün yapımcıları Phil Lord ve Christopher Miller bulunacak. Ayrıca eski Sony Pictures Başkanı Amy Pascal da dizide baş yapımcı olarak yer alacak.

Dizi, kahramanımızın hapisten kaçıp ailesini arayışını ve Silk olmak için yeteneklerinde ustalaşmayı öğrenmesini anlatacak.

Dizi ne zaman yayınlanacak?

Amazon ve Sony, dizinin yayın tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Fakat dizinin ABD’de MGM Plus; dünya genelinde ise Prime Video bünyesinde yayınlanacağı açıklandı.

Başka hangi diziler gelecek?

Amazon, Sony ile geliştireceği diğer diziler hakkında ne yazık ki başka bilgi sunmadı. Şu anda geleceğini bildiğimiz tek dizi, Silk: Spider Society.